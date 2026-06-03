Kaja Kallas: Ukrainos dronų smūgiai kelia paniką Kremliui

Ukrainos dronai trečiadienio rytą smogė energetikos ir kariniams objektams Sankt Peterburge, šiame Rusijos mieste prasidedant svarbiam ekonomikos forumui.
Kasmetiniame trijų dienų Sankt Peterburgo tarptautiniame ekonomikos forume, kuris prasideda trečiadienį ir kuris kadaise buvo vadinamas „rusiškuoju Davosu“, turėtų dalyvauti apie 20 tūkst. svečių iš 130 šalių.
„Tai aiškiai taip pat rodo paniką Rusijos pusėje – jie intensyvina teroristinius išpuolius Ukrainoje, nes nežino, ką daryti su šiais dalykais“, – sakė K. Kallas interviu agentūrai AFP.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šiuos smūgius pavadino teisingu atsaku į Rusijos bombardavimus Ukrainoje ir pagrasino surengti dar daugiau smūgių.
„Ukraina iš tiesų suintensyvino giluminius smūgius naftos objektams, nes būtent nafta finansuoja karą Ukrainoje“, – sakė K. Kallas.
„Kartu mes matome, kad (Vladimiras) Putinas praranda pinigus, karius ir pagreitį, todėl jis intensyvina išpuolius prieš civilius“, – kalbėjo ES diplomatijos vadovė.
Rusijos lyderis pastarosiomis dienomis surengė virtinę žiaurių dronų ir raketų smūgių prieš Ukrainą, per kuriuos vien antradienį žuvo mažiausiai 23 žmonės.
„Jis akivaizdžiai aktyviau terorizuoja, kad sukeltų baimę, ir todėl, kad mūšio lauke jis yra atsidūręs nepalankioje padėtyje“, – sakė K. Kallas.
„Tačiau manau, kad jiems iki šiol nepavyko palaužti ukrainiečių pasipriešinimo, ir abejoju, kad jiems pavyks tai padaryti šiais smūgiais“, – pridūrė ji.
„Pastūmėti juos kalbėtis“
Europos Sąjunga šiuo metu rengia naują sankcijų Maskvai paketą, siekdama dar labiau padidinti spaudimą Kremliui.
K. Kallas teigė, kad šiuo siūlomu paketu, be kita ko, siekiama pamėginti užkirsti kelią Rusijos pajamų iš naftos augimui, nepaisant energijos kainų šuolio, kurį pakurstė JAV ir Izraelio karas su Iranu.
„Turime labai aiškų tikslą, nukreiptą į karinę pramonę ir finansų įstaigas, kad jie negalėtų pritraukti kapitalo šiam karui finansuoti“, – sakė ji.
„Kartu taip pat turime didinti paramą Ukrainai, kad ji galėtų apsiginti, nes šie išpuoliai yra žiaurūs“, – kalbėjo ES vyriausioji diplomatė.
Įstrigus JAV tarpininkaujamoms deryboms dėl karo Ukrainoje užbaigimo, vis garsiau skamba raginimai Europos Sąjungai imtis aktyvesnio vaidmens siekiant sustabdyti kovas.
K. Kallas pakartojo savo nuomonę, kad ES negali veikti kaip neutralus „tarpininkas“ tarp dviejų šalių, atsižvelgiant į tvirtą bloko paramą Kyjivui.
„Akivaizdu, kad karas Irane, Artimuosiuose Rytuose ir Hormuzo sąsiauryje atitraukia amerikiečių dėmesį, tačiau manau, jog svarbiau yra tai, kad iki šiol nematėme Rusijos pusės noro iš tikrųjų derėtis“, – sakė ji.
„Svarbiausia yra tai, kaip galime pastūmėti juos kalbėtis su ukrainiečiais, kad jie taip pat padarytų nuolaidų, kurios užtikrintų Europos saugumą“, – pridūrė K. Kallas.