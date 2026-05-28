Kallas: rizikuojame patekti į Rusijos spąstus

„Tai spąstai, į kuriuos Rusija nori, kad mes patektume – kad mes diskutuotume, kas su jais kalbasi, o jie jau renkasi, kas tinka, o kas ne. Nepatekime į šiuos spąstus“, – žurnalistams sakė K. Kallas, užsienio reikalų ministrams susitikus Kipre įvertinti savo sąlygų deryboms su Maskva.
Europos diskusijos dėl santykių su Maskva atnaujinimo darosi vis garsesnės, JAV prezidento Donaldo Trumpo dėmesiui nukrypus į Iraną, o Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui, regis, atsidūrus nepalankioje padėtyje.
Spėlionės dėl galimų pasiuntinių suintensyvėjo, pačiam V. Putinui užsiminus, kad šiam vaidmeniui galėtų tikti buvęs Vokietijos kancleris ir jo ilgametis sąjungininkas Gerhardas Schroederis. Europa šią idėją griežtai atmetė.
Tačiau Kyjivo rėmėjai Europoje pirmiausia siekia nuspręsti, ką nori aptarti su V. Putinu – tai pagrindinis ketvirtadienio derybų darbotvarkės klausimas – drauge su tuo, kas galėtų jiems atstovauti.
Kai kurie Kipre susirinkę ministrai ragino paskirti pasiuntinį. Tarp jų buvo ir Austrijos užsienio reikalų ministrė Beate Meinl-Reisinger, teigusi, kad „būtent to labai tikisi Ukraina: kad ES dabar turėtų pasirengti“.
B. Meinl-Reisinger sakė, jog „spaus Europos Sąjungą užimti poziciją, kad ji galėtų derėtis ne tik dėl savo interesų, ir paskirti vyriausiąjį derybininką“.
Tačiau daugelis kitų pritarė K. Kallas pozicijai – ragino ES laikytis savo raudonųjų linijų Maskvos atžvilgiu, toliau remti Ukrainą ir nesiblaškyti.
„Dabar ne tas laikas, kai turėtume diskutuoti apie tai, kas dalyvaus derybose, – sakė Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys. – Turime aptarti tai, ką darome siekdami daryti papildomą spaudimą Rusijai.“
Estijos vyriausiasis diplomatas Margusas Tsahkna įspėjo, jog ES padarytų klaidą, jei pereitų prie neutralaus tarpininko vaidmens, užuot pasitelkusi „strateginę kantrybę“, kad apgintų savo ir Ukrainos interesus.
„Žinoma, atėjus tinkamam metui, galime rasti, kas atstovaus Europai. Tačiau dabar tai yra spąstai, į kuriuos V. Putinas nori įvilioti Europą“, – sakė jis.
„Kas bebūtų tas, kuris norėtų vykti dabar – šis žmogus negaus Nobelio premijos, nes jokių rimtų derybų nebus“, – pridūrė M. Tsahkna.