Pirmieji iš su Nyderlandų vėliava plaukiojančio laivo „MV Hondius“ Tenerifės saloje evakuoti keleiviai ir įgulos nariai yra 14 ispanų, kurie turės laikytis karantino karinėje ligoninėje Madride.
Iš Kanarų salų išskrido pirmasis lėktuvas su hantaviruso paveikto laivo keleiviais
2026-05-10 14:14
Iš Ispanijos Kanarų salų sekmadienį išskrido pirmasis lėktuvas su evakuotaisiais iš kruizinio laivo, kuriame kilo tarptautinį susirūpinimą sukėlęs mirtino hantaviruso protrūkis, pranešė naujienų agentūros AFP žurnalistas.
Iš Kanarų salų išskrido pirmasis lėktuvas su hantaviruso paveikto laivo keleiviais / Scanpix nuotr.
