2025-09-09 12:03
Eglė Radušytė (LNK)

Slovėnija džiūgauja – šioje šalyje dar vienu milijonieriumi daugiau. Loterija vėl apvertė gyvenimą aukštyn kojomis. Panašu, kad čia sėkmė šypsosi mėgstantiems rizikuoti lošiant – tai jau ketvirtas milijonierius šiemet.

Kas iš tiesų laimi loterijose? / Freepik.com nuotr.

Sakoma, didesnė tikimybė būti nutrenktam žaibo ar užpultam ryklio, nei išlošti didįjį loterijos prizą. O ar šansai padidėja, jei perki ne vieną bilietą?

Per penkiolika metų žaibas, galima sakyti, jau trinktelėjo aštuoniolika laimingųjų – panašu, slovėnams loterijose išties sekasi.

„Šiais metais – jau keturi laimėjimai, kurių vertė viršijo milijoną. Pernai milijonierių buvo šeši“, – pasakojo lošimų atstovė Tina Djinovski.

„Ir penktadienį vėl šypsojosi sėkmė. Prekybos centre laimingasis susižėrė milijoną“, – sakė vyriškis.

„Nelošiu visai, nors esu optimistė. Juokauju, kad laimėsiu, nors bilietų ir neperku“, – kalbėjo moteris.

„Lošdavau jaunystėje. Tada buvo mažų laimėjimų, o senatvėje sėkmė apleidžia“, – tikino vyriškis.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

Loterijose iškepti nauji milijonieriai rodo, kad slovėnai nėra tokia nelaimėlių tauta, kaip vaizduoja liaudies pasakos.

„Dabar esame antri pagal dydį „Euro Jackpot“ laimėtojai, skaičiuojant vienam gyventojui – iškart po suomių“, – aiškino T. Djinovski.

„Loterijos – panašu, kvailio mokestis“, – kalbėjo vyras.

Daug ekonomistų sako, kad loterijos iš tikrųjų yra savanoriško mokesčio forma, nes kažkas iš to tikrai laimi.

„Virš 13 milijonų eurų pernai atiteko savivaldybių biudžetams“, – teigė T. Djinovski.

Loterijų pinigai nenueina vėjais – jie keliauja ir humanitarinėms organizacijoms, ir sportininkams remti.

Šiame straipsnyje:
Slovėnija
loterija
didysis loterijos prizas
milijonierius

