Keletą valstybių kepina virš Europos susidaręs „karščio kupolas“

Temperatūros šuolis stebimas po rekordinio pirmadienio, kai Prancūzija, pasak jos meteorologijos agentūros, užregistravo karščiausią gegužės dieną istorijoje ir kai Jungtinė Karalystė (JK) taip pat fiksavo beprecedentę kaitrą.
Šias aukštas temperatūras, kurių paprastai nebūna iki pat vidurvasario, lemia vadinamasis „karščio kupolas“ – šiltas oras iš Šiaurės Afrikos, įstrigęs po aukšto slėgio sistema virš Vakarų Europos.
Kai kuriose Italijos dalyse įvesti lauko darbų apribojimai, paplūdimiai Pietvakarių Prancūzijoje užsipildė anksčiau nei įprastai, o ūkininkai pranešė apie ankstesnį derlių, temperatūrai visame regione viršijus 30 Celsijaus laipsnių.
Mokslininkai teigia, kad žmogaus sukelta klimato kaita stiprina tokius kraštutinumus: Europa šyla greičiau nei pasaulio vidurkis, o karščio bangos darosi vis dažnesnės ir stipresnės.
Numatoma, kad Ispanijoje temperatūra vėliau šią savaitę pasieks 38 Celsijaus laipsnius.
JK meteorologijos agentūra „Met Office“ pranešė, kad pirmadienis buvo karščiausia gegužės diena istorijoje – Pietvakarių Londone esančiuose Kju soduose temperatūra siekė 34,8 laipsnio ir buvo dviem laipsniais didesnė nei ankstesnis rekordas.
„Šis karštis JK būtų išskirtinis net ir vidurvasarį, ką jau kalbėti apie gegužę“, – socialiniame tinkle „X“ nurodė agentūra.
„Orai čia – tarsi pragaro miniversija. Verda. Tikrai labai karšta. Kremas nuo saulės mane apsaugos, bet tikrai labai karšta“, – sakė dešimties metų Liza Nizari, atvykusi į Londoną iš Mančesterio šiaurės vakaruose.
„Met Office“ prognozuoja, kad vėliau šią savaitę temperatūra nukris.
12 metų Londone gyvenanti 66-erių australė Lindy Brand-Daloze sakė: „Šilta, bet tai klimato kaita, ar ne? Taigi, žinote, (mums) tikriausiai teks prie to priprasti.“
Mokslininkai teigia, kad dėl žmogaus sukeltos klimato kaitos ekstremalūs oro reiškiniai, tokie kaip karščio bangos, sausros ir potvyniai, tampa intensyvesni, todėl temperatūros rekordai fiksuojami vis dažniau.
„Met Office“ meteorologas Gregas Dewhurstas naujienų agentūrai AFP sakė, kad ekstremalių temperatūrų augimas yra „geras veikiančios klimato kaitos rodiklis“ ir greičiausiai taps nauja norma.
Praėjusią savaitę klimato patarėjai įspėjo JK vyriausybę, kad šalis „sukurta klimatui, kurio jau nebėra“, ir paragino pritaikyti infrastruktūrą, pavyzdžiui, mokyklas ir ligonines, prie šylančios planetos.
2022 metais temperatūra JK pirmą kartą nuo stebėjimų pradžios pakilo aukščiau 40 laipsnių.
Airijos meteorologijos tarnybos „Met Eireann“ duomenimis, dviejose Airijos meteorologijos stotyse – Kilarnyje pietvakariuose ir Klonmelyje pietuose – užfiksuota rekordinė gegužės temperatūra – 28,8 Celsijaus laipsnio.
Ugniagesių ir transliuotojo BBC duomenimis, netoli Edinburgo esančios Arturo Sosto kalvos kilo žolės gaisras, dūmai pasklido virš šio Škotijos miesto, kur temperatūra pakilo iki 25 laipsnių.
Karščio bangos pavojus
Kitoje Lamanšo sąsiaurio pusėje meteorologijos agentūra „Meteo-France“ pranešė, kad visoje Prancūzijoje „pirmadienis buvo karščiausia gegužės diena nuo matavimų pradžios“.
Ji nurodė, kad regionuose tikimasi nuo 33 iki 36 laipsnių karščio, ir pridūrė, kad šis laikotarpis greičiausiai tęsis bent iki savaitės pabaigos.
Prancūzijos ministras pirmininkas Sebastienas Lecornu ketvirtadienį turėjo surengti susitikimą su pagrindiniais ministrais ir aptarti vyriausybės pasirengimą karščio bangai.
Sostinėje Paryžiuje šeštadienį pirmą kartą šiais metais temperatūra viršijo 30 laipsnių ir pasiekė 31,9 laipsnio.
Sekmadienį Paryžiuje per 10 kilometrų bėgimo varžybas mirė vyras, pranešė civilinės saugos tarnybos, o dar 10 žmonių po varžybų sostinės priemiestyje Mezon Alfore buvo išvežti į ligoninę kritinės būklės, nurodė institucijos.
Pirmadienį tvankus karštis alino teniso gerbėjus „Roland Garros“ turnyre Paryžiuje.
Prancūzijos vyriausybė antradienį pranešė, kad karščio banga pasiglemžė septynias gyvybes, įskaitant penkis nuskendusius žmones.
„Šiandien galiu pasakyti, kad su karščiu tiesiogiai ar netiesiogiai susijusios septynios mirtys“, – televizijos transliuotojui TF1 sakė vyriausybės atstovė Maud Bregeon.
Apriboti lauko darbai
Ispanijoje Valstybinė meteorologijos agentūra (Aemet) įspėjo, kad „neįprastai aukšta šiam metų laikui temperatūra“ visoje šalyje laikysis visą savaitę, išskyrus Kanarų salas, esančias Atlanto vandenyne prie šiaurės vakarinės Afrikos pakrantės.
Pietvakarių Ispanijoje nuo trečiadienio taip pat prognozuojamos „atogrąžų naktys“, o nuo trečiadienio iki penktadienio temperatūra pasieks aukščiausią tašką – bus nuo 36 iki 38 laipsnių, socialiniame tinkle „X“ rašė agentūra.
Toliau į rytus esantis Italijos Lacijaus regionas, kuriam priklauso Roma, pirmadienį patvirtino taisykles, nuo 12 val. 30 min. iki 16 val. ribojančias darbą sąlygomis, kai „ilgą laiką būnama saulėje“.
Šios priemonės taikomos, pavyzdžiui, ūkiuose, statybvietėse ir logistikos sektoriuje, ir galios iki rugsėjo 15 dienos.
Panašios taisyklės buvo įvestos ir pernai, bet tik nuo gegužės 30 dienos.
Naujausi komentarai