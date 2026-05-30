 Kinija grasina imtis priemonių, jei ES sugriežtins prekybos apribojimus

Kinija grasina imtis priemonių, jei ES sugriežtins prekybos apribojimus

2026-05-30 21:01
Karolis Broga (ELTA)

Kinija įspėjo Europos Sąjungą (ES) neįvesti naujų prekybos apribojimų po to, kai Briuselyje įvyko diskusijos dėl santykių su Pekinu. Kinija žada imtis atsakomųjų veiksmų, jeigu ES priimtų, Pekino manymu, diskriminacines priemones.

<span>Kinija grasina imtis priemonių, jei ES sugriežtins prekybos apribojimus</span>
Kinija grasina imtis priemonių, jei ES sugriežtins prekybos apribojimus / Scanpix nuotr.

Kinijos prekybos ministerija šeštadienį pareiškė, kad ES turėtų vadovautis laisvos prekybos ir sąžiningos konkurencijos principais bei atsisakyti protekcionizmo ir vienašališkų veiksmų.

Pekinas perspėjo, kad Briuseliui nustačius „vienašališkus prekybos mechanizmus“ arba diskriminacinius apribojimus, Kinija į tai reaguotų ryžtingai ir imtųsi efektyvių priemonių gindama savo interesus.

Toks perspėjimas nuskambėjo po to, kai Europos Komisija (EK) penktadienį surengė vidinį prekybos politikos pasitarimą dėl ES ir Kinijos santykių.

Pasitarimo metu nebuvo priimta jokių sprendimų. Jo tikslas buvo prisidėti prie diskusijų per artėjantį Didžiojo septyneto (G7) pramoninių valstybių susitikimą ir birželio viduryje vyksiantį ES viršūnių susitikimą.

Po pasitarimo EK paskelbė, kad Kinija išlieka svarbia ES partnere ir dialogas bus tęsiamas.

Vis dėlto EK pridėjo, kad dabartinė prekybos ir investicijų santykių padėtis yra netvari, nes ekonomikos ir saugumo klausimai vis labiau persipina. EK paragino ES imtis „tvirtesnio ir nuoseklesnio atsako“.

Pekinas pareiškė, kad bendravimo kanalai su ES tebėra atviri ir atkreipė dėmesį į vykstančias diskusijas dėl prekybos ir investicijų konsultacijų mechanizmo sukūrimo.

Santykius tarp abiejų pusių pablogino ES muitai kiniškiems elektromobiliams, abipusiai tyrimai dėl rinkos praktikos ir Kinijos taikomos pagrindinių žaliavų eksporto kontrolės priemonės.

Šiame straipsnyje:
Kinija
ES
sankcijos

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WW
Trampas esojūzą jau patvarkė, dabar patvarkys ir kitaicai ,vans kai vadovauja boba taip ir turi būti...
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kinietiskas mes
jokiu lankstymusi komunistinems kinieciu isgamoms. kiek komunistine kinija eksportuoja, tiek jie importuoja is ES . paprasta.
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