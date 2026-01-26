Kinija pritraukė beveik dešimtadaliu mažiau užsienio investicijų

Investicijos į paslaugų sektorių įvertintos 545,1 mlrd. juanių, o į gamybos sektorių – 185,5 mlrd. juanių.
Pernai Kinijoje įregistruota 7,39 tūkst. naujų naujų užsienio kapitalo turinčių įmonių, o tai – 19,1 proc. daugiau nei užpernai.
2024-aisiais Kinija tiesioginių investicijų iš užsienio sulaukė 27,1 proc. mažiau nei 2023 metais, ir tai buvo didžiausias jų srauto išsekimas nuo tokių duomenų kaupimo pradžios 2008-aisiais. Kita vertus, naujų įmonių su užsienio kapitalu daugėjo 9,9 procento.
