Kinijos muitinė konfiskavo 60 tūkst. „problemiškų“ žemėlapių

Kinija tvirtina, kad savarankiškas Taivanas yra jos teritorijos dalis, ir grasina panaudoti jėgą, kad jį susigrąžintų.
Pekinas taip pat reiškia pretenzijas į beveik visą Pietų Kinijos jūrą, nepaisant tarptautinio sprendimo, kad šis teiginys neturi teisinio pagrindo.
Muitinės pareigūnai susirašinėjimo programėlėje „WeChat“ pranešė, kad žemėlapiai buvo konfiskuoti tikrinant eksportuojamų prekių partiją rytinėje Šandongo provincijoje.
Pareiškime nenurodyta, kada žemėlapiai buvo konfiskuoti ar kur jie buvo atspausdinti.
Jame teigiama, kad kai kuriuose žemėlapiuose neteisingai pažymėtas Taivanas ir praleistos svarbios salos, taip pat „devynių brūkšnių linija“, kuria Kinija pateisina savo pretenzijas Pietų Kinijos jūroje.
Kituose konfiskuotuose žemėlapiuose nebuvo pažymėta Kinijos ir Japonijos jūrų salų riba.
Pasak muitinės, šie žemėlapiai „kelia pavojų nacionalinei vienybei, suverenitetui ir teritoriniam vientisumui“ ir yra draudžiami importuoti ar eksportuoti.
Žemėlapiai jau seniai yra opi tema Kinijai ir kitoms regiono šalims dėl konkuruojančių teritorinių pretenzijų.
Kovą Vietnamo policija atliko tyrimą dėl kinų arbatos prekės ženklo „Chagee“ dėl internetinio žemėlapio, kuriame pavaizduota Pekino „devynių brūkšnių linija“.
Tą patį mėnesį iš Vietnamo parduotuvių buvo išimtos Kinijoje pagamintos lėlės „Baby Three“ dėl veido žymės, neva panašios į „devynių brūkšnių liniją“.
