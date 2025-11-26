Konkurse dėl naujų Panamos kanalo uostų statybos greičiausiai dalyvaus ir Kinija

Šiais metais JAV prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino perimti Panamos kanalo kontrolę, pareikšdamas, kad šį strateginį vandens kelią kontroliuoja Kinija, mat abiejuose jo galuose esančius uostus – Kristobalą Atlanto vandenyne ir Balboa Ramiajame vandenyne – valdo Honkonge įsteigta bendrovė „CK Hutchison Holdings“.
Kovo mėnesį ši bendrovė sutiko perduoti abiejų uostų kontrolę JAV įmonės „BlackRock“ vadovaujamam konglomeratui, tačiau sandoris, kurį Kinija laiko įtartinu, dar nėra galutinai užbaigtas.
Centrinėje Amerikoje esanti Panama tikisi per ateinantį dešimtmetį pritraukti 8,5 mlrd. JAV dolerių investicijų, kad galėtų išplėsti uostų pajėgumus, nutiesti dujotiekį, pastatyti naują rezervuarą ir įgyvendinti kitus projektus.
„Turime būti atviri visų suinteresuotų šalių pasiūlymams“ ir siekti „kuo platesnės konkurencijos“, žurnalistams sakė kanalo administratorius Ricaurte Vasquezas. Jis teigė, kad visos šalys konkurse dalyvaus lygiomis teisėmis.
Jis atsisakė spėlioti apie galimą įtampos su Jungtinėmis Valstijomis padidėjimą, jei ateityje projektų įgyvendinimo sutartys būtų sudarytos su Kinijos įmonėmis.
Panamos kanalo administracija, kuri prieš konkursą pradėjo rengti susitikimus su suinteresuotomis šalimis, sutartis dėl dviejų terminalų planuoja sudaryti 2026 m. pabaigoje, o jų veiklą pradėti 2029 m.
Tarp tarptautinių žaidėjų, pareiškusių susidomėjimą šiuo projektu, yra Honkongo bendrovės „Cosco Shipping Ports“ ir „Orient Overseas Container Line“ (OOCL), taip pat Singapūro „PSA International“, Taivano „Evergreen“, Vokietijos „Hapag Lloyd“, Danijos „Maersk“ ir Prancūzijos „CMA Terminals“.
Netoli kanalo yra įsikūrę visi penki pagrindiniai Panamos uostai, kuriuos koncesijos pagrindu valdo Jungtinių Valstijų, Honkongo, Taivano ir Singapūro bendrovės.
80 kilometrų ilgio kanalą naudoja daugiausia Jungtinės Valstijos ir Kinija, juo pervežama penki procentai visame pasaulyje jūromis gabenamų krovinių.
Panamos kanalą pastatė Jungtinės Valstijos, kurios po to šimtmetį jį valdė, o paskutinę 1999 m. dieną kanalo kontrolę perleido Panamai.
