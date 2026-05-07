Kovoti su korupcija pažadėjęs Radevas paskirtas Bulgarijos ministru pirmininku

R. Radevas – ES kritikas, norintis atnaujinti dialogą su Rusija ir anksčiau šiais metais atsistatydinęs iš prezidento pareigų, kad galėtų dalyvauti rinkimuose, – pažadėjo sugriauti „oligarchinį modelį“.
Balsavimu bulgarai „patvirtino savo norą turėti stabilias institucijas ir apginti laisvę, demokratiją bei teisingumą“, sakė R. Radevas, gavęs mandatą iš prezidentės Ilianos Iotovos.
62 metų buvęs naikintuvo pilotas taip pat pristatė savo kabineto sudėtį.
R. Radevas turės skubiai spręsti kelias problemas: parengti 2026 m. biudžetą, pažaboti didėjančią infliaciją ir reformuoti paralyžiuotą teismų sistemą. Jis turi imtis daugybės reformų, ypač kovoje su korupcija, kad iš Briuselio gautų beveik 400 mln. eurų lėšų.
Parlamentas penktadienį patvirtins R. Radevą ir jo ministrus.
Praėjusio mėnesio balsavimas Bulgarijoje pirmą kartą nuo 1997 m. garantavo visišką parlamentinę daugumą vienai politinei grupei. Neturtinga 6,5 mln. gyventojų turinti Balkanų valstybė apimta politinės krizės nuo 2021 m., kai mitingai prieš korupciją nuvertė ilgai valdžiusio proeuropietiško lyderio Boyko Borissovo konservatorių administraciją. Naujausia konservatorių remiama vyriausybė atsistatydino praėjusiais metais po naujų demonstracijų prieš korupciją, R. Radevas jas palaikė.
Pagal „Transparency International“ korupcijos suvokimo indeksą Bulgarija, kartu su Vengrija, yra labiausiai Europos Sąjungoje korumpuota valstybė.
