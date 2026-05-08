„Visi supranta – tikriausiai ir Ukrainos derybininkai – kad šiuo metu Kyjivui tereikia žengti vieną rimtą žingsnį, po kurio, pirma, bus sustabdyti kariniai veiksmai, o antra, atsivers perspektyvos rimtoms diskusijoms apie būsimą ilgalaikį susitarimą“, – sakė J. Ušakovas.
Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas anksčiau buvo pareiškęs, kad Ukraina privalo išvesti savo kariuomenę iš Donbaso, kad derybos būtų tęsiamos.
Pasak J. Ušakovo, po kelių trišalių derybų ratų Ženevoje daugiau jokių trišalių kontaktų dėl Ukrainos nebuvo. Jo manymu, Vašingtonas užsiėmęs kita „gana rimta ir svarbia problema“.
Po susitikimų Ženevoje vasario mėnesį Kremliaus atstovai tvirtino, kad Maskva yra pasirengusi pasitraukti iš derybų proceso, jei jos reikalavimai nebus įvykdyti. Keldami tokius reikalavimus Rusijos pareigūnai turėjo omenyje Kyjivo teritorines nuolaidas, nes iš esmės visos kitos problemos neva jau buvo išspręstos.
Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos Kovos su dezinformacija centro vadovas Andrijus Kovalenka pareiškė, kad Rusija iš esmės patvirtino savo nenorą nutraukti karą, nes Ukraina atsisako pasitraukti iš savo teritorijų.
„Ušakovo pareiškimais Rusija oficialiai pripažino, kad neplanuoja baigti karo, nes Ukraina atsisako palikti savo žemę (Rusija reikalauja, kad Ukraina pasitrauktų iš Donbaso)“, – sakė A. Kovalenka.
Pasak jo, Rusija tuo patvirtino, kad „jai niekada nereikėjo taikos, ji tik mėgino be kovos įgyti atramos tašką tolesniems puolimo veiksmams“, o Ukraina „aiškiai pasakė, kad nepaliks savo žemės“.
„Atrodo, kad Putino režimas apskritai neįsivaizduoja savo egzistavimo be karo“, – pridūrė A. Kovalenka.
Pranešta, kad ketvirtadienį į Jungtines Amerikos Valstijas atvyko Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius ir Ukrainos derybų grupės vadovas Rustemas Umerovas.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė apie tęsiamas derybas su JAV prezidento atstovais humanitariniais klausimais, dėl diplomatinio proceso su Rusija ir saugumo susitarimų, skirtų Ukrainos gynybai stiprinti.