Kremlius: Vladimiras Putinas siūlo paliaubas Ukrainoje gegužės 9-ąją

Tą dieną Rusija minės Sovietų Sąjungos pergalę prieš nacistinę Vokietiją Antrajame pasauliniame kare.
Per pokalbį telefonu su JAV prezidentu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu) V. Putinas sakė esąs pasirengęs „paskelbti paliaubas Pergalės dienos iškilmių metu“, žurnalistams teigė jo patarėjas diplomatiniams klausimams Jurijus Ušakovas.
„Trumpas aktyviai palaikė šią iniciatyvą, pažymėdamas, kad ši šventė žymi mūsų bendrą pergalę“, – tvirtino Kremliaus patarėjas.
Kremlius ir pernai buvo paskelbęs kelių dienų paliaubas, sutampančias su gegužės 9-ąją Maskvoje vykusiais Antrojo pasaulinio karo pabaigos Europoje metinių renginiais. Ukraina šias paliaubas atmetė kaip farsą ir Maskvos bandymą užsitikrinti Pergalės dienos parado saugumą.
Ukraina teigė, kad Rusija pažeidė tas paliaubas vos po kelių valandų nuo jų įsigaliojimo.