Latvija tarptautinėse finansų rinkose pasiskolino 1,25 mlrd. eurų

Valstybės iždas ketvirtadienį tarptautinėse finansų rinkose Latvijos vardu išplatino 10 metų trukmės euroobligacijų emisiją, pritraukęs 1,25 mlrd. eurų. Vertybinių popierių pajamingumas siekia 3,583 proc., o fiksuoto dydžio atkarpa – 3,5 procento.
Latvijos valstybės vertybinius popierius įsigijo apie 70 investuotojų iš įvairių Europos šalių, įskaitant Jungtinę Karalystę, Vokietiją, Ispaniją ir Beniliukso šalis.
Bendra Latvijos euroobligacijų paklausa viršijo 2,5 mlrd. eurų.
Emisijos platinimą organizavo „Deutsche Bank“, „Erste Group“ ir „Goldman Sachs Bank Europe“.
Prieš tai Latvija tarptautinėse finansų rinkose skolinosi šių metų gegužę.
