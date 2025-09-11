Latvija uždaro savo oro erdvę rytinėje pasienio zonoje

Jis pabrėžė, kad trečiadienio įvykiai Lenkijoje yra įžūlus NATO oro erdvės pažeidimas ir Latvija privalo imtis atitinkamų veiksmų. Ministras patvirtino, kad šiuo metu tiesioginės grėsmės Latvijai nėra, tačiau prevencinės priemonės būtinos.
Rusijos dronams pažeidus Lenkijos oro erdvę, A. Sprūdas nurodė Latvijos ginkluotosioms pajėgoms įvertinti Latvijos oro erdvės uždarymą rytinėje pasienio zonoje.
Be to, per Nacionalinio saugumo tarybos posėdį trečiadienį nuspręsta, kad ministrų kabinetas kartu su atsakingomis tarnybomis įvertins apribojimus kirsti Latvijos rytinę sausumos sieną.
Latvija imasi šių veiksmų po trečiadienio incidento, kai naktį į Lenkijos oro erdvę įskrido Rusijos koviniai dronai. Tie, kurie kėlė tiesioginę grėsmę, buvo numušti. Vėliau Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pranešė, kad šalies oro erdvė buvo pažeista devyniolika kartų ir kad buvo numušti mažiausiai trys dronai.
Įtampą didina ir Rusijos bei Baltarusijos karinės pratybos „Zapad 2025“, kurių aktyvioji fazė vyks Baltarusijoje rugsėjo 12–16 dienomis.
