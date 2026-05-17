Latvijoje vėl buvo paskelbta grėsmė oro erdvei: įskrido ir išskrido vienas dronas

NBS patvirtino, kad anksti ryte į Latvijos oro erdvę įskrido ir iš jos išskrido vienas dronas. Dėl incidento buvo skubiai pakilę NATO Baltijos oro policijos misijos naikintuvai.
Mobiliojo ryšio pranešimas apie galimą grėsmę oro erdvėje iš pradžių buvo išsiųstas Rėzeknės, Ludzos ir Kraslavos savivaldybių gyventojams, o kiek vėliau – ir žmonėms, gyvenantiems Alūksnės ir Balvų savivaldybėse.
NBS atstovas pulkininkas Maris Tutinas Latvijos radijui sakė, kad jutikliai perdavė galimos grėsmės Latvijos oro erdvėje požymius prieš pat 6 valandą. Pirminė informacija rodo, kad vienas dronas įskrido į Latvijos oro erdvę Kraslavos savivaldybėje ir netrukus išskrido iš jos Ludzos savivaldybėje, sakė M. Tutinas.
NBS kartu su NATO sąjungininkais nuolat stebi oro erdvę, kad užtikrintų galimybę nedelsiant reaguoti į galimas grėsmes. NBS sustiprino savo oro gynybos pajėgumus palei rytinę sieną dislokuodamos papildomus dalinius, teigiama NBS pranešime spaudai. Pažymima, kad tęsiantis Rusijos agresijai Ukrainoje, galimas incidentų, kai užsienio dronai įskrenda į Latvijos oro erdvę arba prie jos priartėja, pasikartojimas.
Latgalos gyventojai pastaraisiais mėnesiais ne kartą gavo panašių mobiliojo ryšio įspėjimų ir jie greičiausiai buvo susiję su Rusijos ir Ukrainos kare dalyvaujančiais dronais, artėjančiais prie Latvijos oro erdvės arba į ją įskrendančiais. Buvo keli atvejai, kai tokie dronai sprogo Latvijos teritorijoje, įskaitant pastarąjį kartą prieš savaitę mažai naudojamoje naftos bazėje Rėzeknėje.
Iki šiol per šiuos incidentus niekas nenukentėjo, tačiau dėl minėto incidento Rėzeknėje iš pradžių atsistatydino gynybos ministras, o vėliau žlugo visa premjerės Evikos Silinos (Evikos Silinios) vyriausybė.
Naujausi komentarai