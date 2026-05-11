Lėktuvas su evakuotaisiais dėl hantaviruso nusileido Nyderlanduose

Nyderlandų užsienio reikalų ministerijos teigimu, skrydžiu iš Tenerifės, kur prisišvartavęs laivas, skrenda 26 keleiviai ir įgulos nariai, įskaitant aštuonis Nyderlandų piliečius.
Nyderlandų institucijų teigimu, visi keleiviai bus karantine apie šešias savaites.
Nyderlandų gyventojai bus parvežti namo izoliuotis, o kitų šalių piliečiai bus nugabenti į „karantino vietą“, sakoma Užsienio reikalų ministerijos pranešime.
„Tai palengvėjimas, kad po neapibrėžtumo laikotarpio jie saugiai keliauja ir kad kiti keleiviai keliauja namo kitais maršrutais“, – socialiniame tinkle „X“ teigė Nyderlandų užsienio reikalų ministras Tomas Berendsenas.
Ispanijos civilinės saugos vadovė vietos radijui sakė, kad skrydyje taip pat buvo Belgijos, Graikijos, Vokietijos, Gvatemalos ir Argentinos piliečių.
Su Nyderlandų vėliava plaukiojantis laivas „MV Hondius“ atsidūrė pasaulinio pavojaus sveikatai centre po to, kai per hantaviruso protrūkį mirė trys keleiviai.
Praėjusią savaitę į Nyderlandus atvyko du sergantys evakuoti asmenys, jie gydomi atskirose ligoninėse. Abiejų jų testai dėl viruso buvo teigiami, pranešama, kad jų būklė stabili.
Nėra jokių vakcinų ar specifinių gydymo būdų nuo hantaviruso, kuris yra endeminis Argentinoje, iš kur laivas išplaukė balandį.
Tačiau sveikatos apsaugos pareigūnai pabrėžė, kad pavojus pasaulio visuomenės sveikatai yra mažas, ir sumenkino palyginimus su COVID-19 pandemija.
Pasak operatorės „Oceanwide Expeditions“, kai visi bus evakuoti, laivas su minimalia įgula plauks į Nyderlandų Roterdamo uostą.
Naujausi komentarai