Lenkija: auga Rusijos, Baltarusijos ir Kinijos šnipų aktyvumas

ABW teigė, kad per dvejus metus pradėjo 69 tyrimus dėl šnipinėjimo, iš jų 48 – vien 2025 metais. Šis skaičius atitinka bendrą tokių tyrimų, pradėtų per ankstesnius 32 metus, nuo 1991 iki 2023 metų, skaičių.
Nuo 2022 metų vasario, kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, institucijos nustatė 91 įtariamąjį, pateikė kaltinimus 82 asmenims dėl įvairių šnipinėjimo formų ir sulaikė 62 žmones, pranešė ABW.
ABW taip pat užkirto kelią konkrečioms užsienio žvalgybos operacijoms, naudodama tokias priemones kaip draudimai atvykti, išsiuntimai ir atsisakymas suteikti diplomatines akreditacijas ar jų atšaukimas.
Anot ataskaitos, Rusijos veikla Lenkijoje buvo sutelkta į šalies diskreditavimą tarptautiniu mastu, pasitikėjimo valstybės institucijomis menkinimą ir prokremliškų naratyvų propagavimą. Šios pastangos apėmė bandymus kurstyti antivalstybines, antieuropietiškas ir prieš NATO nukreiptas nuotaikas, taip pat gilinti socialinį susiskaldymą, ypač išnaudojant istorinę įtampą Lenkijos ir Ukrainos santykiuose.
Bendradarbiaudama su partnerių agentūromis, ABW taip pat teigė užkirtusi kelią bandymams įvykdyti išpuolius ir pasikėsinimus į prieš Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną kovojančius aktyvistus.
Anot ABW, Lenkija tebėra prioritetinis Baltarusijos žvalgybos agentūrų operatyvinis taikinys, kuriuo siekiama infiltruotis į daugybę Lenkijoje esančių Baltarusijos opozicijos grupių ir jas suardyti. Jos veikia „simbiozėje“ su Rusijos tarnybomis, ypač karinėje žvalgyboje, kuri orientuojasi į Lenkijos ir sąjungininkų karinius objektus bei ypatingos svarbos infrastruktūrą.
ABW taip pat įspėjo dėl augančios Kinijos įtakos, kurią iš dalies lemia ekonominė plėtra regione, tuo pat metu darant šaliai spaudimą ir lobizmą.
„Didėjant Kinijos aktyvumui Lenkijoje, šios šalies žvalgybos tarnybos stengiasi sukurti teigiamą Kinijos Liaudies Respublikos įvaizdį, naudodamosi vietos žiniasklaidos priemonėmis ir bandydamos pasiekti Lenkijos žiniasklaidą“, – nurodė ABW.
ABW trečiadienį dar įspėjo, kad nepilnamečiai ir jauni suaugusieji vis dažniau susiduria su ekstremistiniu turiniu internete, įskaitant medžiagą, platinamą per susirašinėjimo programėles, socialinius tinklus ir žaidimų forumus, kurie vartotojams suteikia aukštą anonimiškumo lygį.
„Ekstremalus jaunimo elgesys retai būna sąlygotas konkrečios ideologijos, – teigė agentūra. – Dažniau tai lemia trauka smurtui, įskaitant masines žudynes ir žiaurią teroristinių struktūrų veiklą.“
Agentūra teigė, kad dauguma radikalizuotų asmenų išlieka aktyvūs tik internete, tačiau ji nustatė pavienių atvejų, kai žmonės tiesiogiai ruošėsi teroristiniams išpuoliams.
