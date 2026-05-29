Lenkija sučiupo ginkluotės įmonėje dirbusį spėjamą šnipą

Pateiktais duomenimis, spėjamas šnipas dirbo Lenkijos ginkluotės grupėje PGZ. Tyrėjai kaltina jį veikus svetimos žvalgybos naudai. Jei bus nuteistas, jam gresia mažiausiai aštuoneri metai kalėjimo.
PGZ yra svarbiausia valstybinės Lenkijos ginklų pramonės bendrovė ir viena pagrindinių tiekėjų Lenkijos kariuomenei. Jai priklauso dešimtys įmonių, gaminančių ginklus ir karinę įrangą, įskaitant haubicas ir ratinius šarvuočius, taip pat pistoletus-kulkosvaidžius bei šautuvus.
Lenkija yra viena svarbiausių Rusijos užpultos Ukrainos politinių ir karinių rėmėjų. Vyriausybė Varšuvoje kaltina Rusijos ir jos sąjungininkės Baltarusijos slaptąsias tarnybas siunčiant į šalį daug šnipų ir verbuojant diversantus.
Naujausi komentarai