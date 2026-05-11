Londonas paskelbė naujas sankcijas dėl Rusijos vykdomo informacinio karo

Sankcijos taip pat pritaikytos asmenims, prisidėjusiems prie numanomo priverstinio ukrainiečių vaikų deportavimo ir indoktrinavimo.
Sankcijų paketas palies 85 asmenis ir subjektus, iš kurių du trečdaliai yra susiję su numanomomis Rusijos propagandos operacijomis, įskaitant, Londono teigimu, pastarojo meto bandymus kištis į artėjančius Armėnijos rinkimus.
Tarp jų yra 49 asmenys, dirbantys Socialinio projektavimo agentūroje (SDA), įskaitant rašytojus, vertėjus ir vaizdo įrašų kūrėjus, atsakingus už „apgaulingą Kremliaus propagandą“, nurodė JK vyriausybė.
Valstybės finansuojamai agentūrai ir SDA vadovams, kartu su dviem kitomis panašiomis įmonėmis, apribojimai jau buvo pritaikyti 2024 metų spalį.
„Kremlius pavedė ir finansavo SDA vykdyti virtinę kišimosi operacijų, skirtų pakenkti demokratijai ir susilpninti paramą Ukrainai“, – sakoma JK užsienio reikalų ministerijos pranešime.
Jame priduriama, kad operacijas vykdyti „beveik neabejotinai pavedė Rusijos prezidento administracija, įskaitant siekį įkurti prorusiškas organizacijas Armėnijoje ir daryti įtaką valdžios pasikeitimui prorusiškų veikėjų naudai“.
Maždaug trečdalis pirmadienio sankcijų paketo vėl buvo nukreipta į asmenis, susijusius su tuo, ką Londonas pavadino „sisteminga Rusijos kampanija, kuria siekiama prievarta deportuoti ir militarizuoti ukrainiečių vaikus“.
Tarp jų buvo Jaunimo karinio sportinio rengimo ir patriotinio ugdymo centras, kuris, anot ministerijos, žinomas kaip „Kario centras“.
„Čia ukrainiečių vaikai yra mokomi karybos ir prokremliškos ideologijos“, – nurodė Užsienio reikalų ministerija.
Sankcijos taip pat pritaikytos Julijai Veličko, apsišaukėliškos „Luhansko liaudies respublikos“ jaunimo politikos ministrei, primestai Maskvos, už jos „siaubingą vaidmenį įgyvendinant valstybės vadovaujamas iniciatyvas“.
Tuo tarpu JK skirs dar 1,2 mln. svarų sterlingų (1,4 mln. eurų) Patikros centrui ir paieškos mechanizmui, siekiantiems nustatyti ir surasti ukrainiečių vaikus, kurie, kaip manoma, buvo prievarta išvežti iš savo namų.
Daugybė Vakarų vyriausybių ir organizacijų kaltina Maskvą prievarta deportuojant ukrainiečių vaikus po to, kai ji įsiveržė į Ukrainą 2022 metų vasarį.
Tarptautinis Baudžiamasis Teismas Hagoje 2023 metais išdavė Rusijos prezidento Vladimiro Putino arešto orderį dėl ukrainiečių vaikų grobimo.
JK pranešime užsienio reikalų sekretorė Yvette Cooper pažadėjo, kad JK „toliau dirbs kartu su sąjungininkais, remdama visas pastangas nustatyti ir surasti žiauriai atimtus vaikus“.
