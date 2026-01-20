Londonas patvirtino planus dėl prieštaringai vertinamos Kinijos „mega ambasados“

Sprendimas priimtas praėjus aštuoneriems metams nuo proceso pradžios ir nepaisant nuožmaus gyventojų bei teisių gynėjų grupių, kurios baiminasi, kad ši vieta gali būti naudojama disidentų sekimui ir persekiojimui, pasipriešinimo.
Oficialiame sprendimo rašte teigiama, kad būsto ministras Steve'as Reedas „suteikia statybos leidimą ir senų pastatų apsaugos sutikimą“ naujai ambasadai.
Vyriausybė teigė, kad bendradarbiavo „su policijos pareigūnais ir kitais atitinkamais partneriais, siekdama užtikrinti, kad būtų apsvarstyta ir išspręsta visa su šia planavimo paraiška susijusių nacionalinio saugumo problemų įvairovė“.
Pekino pasiūlymas dėl naujos ambasados istorinėje buvusios Karališkosios monetų kalyklos vietoje – vos už kelių žingsnių nuo Londono Tauerio – buvo vilkinamas nuo pat tada, kai Kinija ją įsigijo 2018 metais.
Tai turi būti didžiausias pagal plotą ambasados kompleksas JK ir viena didžiausių ambasadų kurios nors Vakarų sostinės centre.
Galima kelionė į Pekiną
Pasiūlymas dėl ambasados pasirodė esąs ypač jautrus šalies viduje ir, panašu, taip pat yra kliuvinys dvišaliuose santykiuose.
Pranešama, kad JK planai rekonstruoti savo ambasadą Kinijoje taip pat yra vilkinami.
Remiantis Britanijos žiniasklaida, tikimasi, kad premjeras Keiras Starmeris vėliau šį mėnesį lankysis Kinijoje, nors Dauningo gatvė kelionės dar nepatvirtino, jam bandant atkurti ryšius su šia ekonomine galybe.
Tai būtų pirmasis JK ministro pirmininko apsilankymas šioje šalyje nuo 2018 metų, po to, kai prie ankstesnės konservatorių vyriausybės Londono ir Pekino santykiai pasiekė naujas žemumas.
Kai gruodį sprendimas dėl ambasados dar kartą buvo atidėtas, Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovas Lin Jianas pareiškė, kad Pekinas yra „labai susirūpinęs ir stipriai nepatenkintas“.
Tuo tarpu K. Starmeris praėjusį mėnesį pripažino, kad nors Kinija suteikė JK didelių ekonominių galimybių, ji taip pat kelia „tikras nacionalinio saugumo grėsmes“.
„Šnipų ambasada“
Praėjusią savaitę britų leidinys „The Daily Telegraph“, remdamasis savo gautais necenzūruotais statybų planais, pranešė, kad naujajame ambasados komplekse bus 208 požeminės patalpos, įskaitant „slaptą kambarį“.
Kritikai teigia, kad didžiulė teritorija yra per arti požeminių šviesolaidinių kabelių, kuriais perduodama slapta finansinė informacija tarp dviejų pagrindinių Londono finansinių rajonų.
Savaitgalį šimtai žmonių susirinko protestuoti prie siūlomos ambasados vietos.
„Negalime leisti kinams statyti šios šnipų ambasados vietovėje, kuri yra tokia svarbi mūsų nacionaliniam saugumui“, – sakė opozicinės Konservatorių partijos lyderė Kemi Badenoch.
Protestuotojas Londone, prisistatęs Brandono vardu, šeštadienį AFP sakė, kad planai kelia didelį susirūpinimą.
„Nemanau, kad tai gerai kam nors, išskyrus Kinijos vyriausybę“, – sakė 23 metų banko darbuotojas, persikėlęs į Jungtinę Karalystę iš Honkongo.
Kita protestuotoja Clara, taip pat kilusi iš Honkongo, sakė, kad ji „labai bijo transnacionalinių represijų, kurias Kinija gali mums taikyti“.
Tarpparlamentinio aljanso dėl Kinijos vadovas Luke'as de Pulfordas teigė, kad pritarusi planams vyriausybė susidurtų su „nepatogiu ir potencialiai katastrofišku“ teisiniu iššūkiu iš vietos gyventojų.
Naujausi komentarai