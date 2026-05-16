Londono policija ruošiasi dideliam kraštutinių dešiniųjų mitingui ir atsakomajai demonstracijai

Jungtinės Karalystės (JK) sostinės policija pranešė, kad dislokuos 4 tūkst. pareigūnų, taip pat pasitelks žirgus, šunis, dronus ir sraigtasparnius, kad suvaldytų eitynes ir atsakomąją demonstraciją, sujungtą su propalestinietišku protestu, taip pat FA taurės finalą.
Metropoliteno policija abiem mitingams nustatė įvairias sąlygas dėl jų maršrutų ir laiko, siekdama atskirti konkuruojančius dalyvius.
Pajėgos, kurios apskaičiavo, kad operacija kainuos 4,5 mln. svarų sterlingų (5,2 mln. eurų), išplatintame pareiškime perspėjo, kad taikys „nulinės tolerancijos požiūrį“.
Tai apima ir tai, kad pirmą kartą organizatoriai bus teisiškai atsakingi už tai, kad pakviesti kalbėtojai nepažeistų neapykantos kalbos įstatymų.
Demonstracijų išvakarėse ministras pirmininkas Keiras Starmeris (Kiras Starmeris) perspėjo: „Kiekvienas, kuris siekia sėti chaosą mūsų gatvėse, gąsdinti ar grasinti kam nors (...), gali tikėtis susidurti su visa įstatymo jėga.“
K. Starmeris, patiriantis didžiulį spaudimą savo valdančiojoje Leiboristų partijoje atsistatydinti po to, kai praėjusią savaitę vietos rinkimuose didelių laimėjimų susižėrė kraštutinių dešiniųjų „Reform UK“ ir nacionalistų partijos, apkaltino šeštadienio kraštutinių dešiniųjų mitingo organizatorius „neapykantos ir susiskaldymo skleidimu“.
„Jų tikslas – įtikinti žmones, kad JK problemas sukelia tie, kurie gyvena šalia jų“, – sakė jis internete paskelbtame vaizdo įraše po apsilankymo Metropoliteno policijos operatyvinio valdymo centre.
„Bet tai nėra ta JK, kurią aš pažįstu“, – pareiškė jis.
Nusiteikę prieš isteblišmentą
T. Robinsonas, kurio tikrasis vardas yra Stephenas Yaxley-Lennonas (Stivenas Jakslis Lenonas), yra buvęs futbolo chuliganas, tapęs antiislamišku aktyvistu, kurio populiarumas pastaraisiais metais išaugo, ypač internete.
Praėjusių metų rugsėjį jis į Londono centrą sukvietė iki 150 tūkst. žmonių į panašios tematikos mitingą, kuriame, pasak organizatorių, buvo skelbiama „nacionalinė vienybė, žodžio laisvė ir krikščioniškos vertybės“.
Socialinio tinklo „X“ savininkas Elonas Muskas (Ilonas Maskas) kalbėjo tame renginyje, kuris šokiravo pagrindinę JK visuomenės dalį savo mastu ir žinutėmis, taip pat susirėmimais tarp kai kurių dalyvių ir policijos, per kuriuos nukentėjo dešimtys pareigūnų.
T. Robinsono populiarumas auga visuomenei piktinantis dėl dešimčių tūkstančių migrantų, kasmet mažais laiveliais kertančių Lamanšo sąsiaurį, platesnės imigracijos politikos, tariamų žodžio laisvės apribojimų ir kitų problemų.
Metropoliteno policija apskaičiavo, kad šeštadienį dalyvaus apie 50 tūkst. jo rėmėjų, o 30 tūkst. žmonių tikimasi sulaukti konkuruojančiame mitinge, skirtame 1948 metų palestiniečių perkėlimui kuriant Izraelį paminėti.
Grupė „Stand Up to Racism“ sujungė savo antifašistines eitynes su „Nakbos“ dienos renginiu.
T. Robinsonas paragino savo dalyvius nedėvėti kaukių, negerti per daug alkoholio ir būti „taikius bei mandagius“.
„Isteblišmentas metė viską mums į kelią, kai mes kovojame už tai, kad suvienytume Karalystę ir Vakarus“, – šią savaitę „X“ sakė jis, prognozuodamas „didžiausią patriotinį mitingą, papuošiantį šią planetą“.
„Karštakošiai“
K. Starmerio biuras pranešė, kad centro kairiųjų lyderis pripažino, jog dauguma ruošiasi protestuoti taikiai kaip „įstatymus gerbiantys piliečiai“, tačiau perspėjo, kad mažuma yra „smurtaujantys banditai“.
Policija taip pat išreiškė nuogąstavimus dėl futbolo chuliganų grupuočių, kurios anksčiau palaikė T. Robinsoną, pasirodymo.
Matthew Feldmanas (Metju Feldmanas), akademinis kraštutinių dešiniųjų ekstremizmo ekspertas iš Liverpulio, naujienų agentūrai AFP sakė, kad „neabejotina“, jog dalyvaus kai kurie „karštakošiai“.
„Klausimas, kaip vidaus tvarkdariai elgsis su tais žmonėmis ir kaip policija elgsis su eitynėmis apskritai“, – sakė jis.
Metropoliteno policija pranešė, kad pirmą kartą protestui prižiūrėti bus naudojamas tiesioginis veido atpažinimas.
Tuo tarpu vyriausybė uždraudė 11 „užsienio kraštutinių dešiniųjų agitatorių“ atvykti į JK į T. Robinsono mitingą.
Tarp jų yra JAV įsikūrusi ekstremiste vadinama Valentina Gomez (Valentina Gomes), kuri, pasak vyriausybės, yra „žinoma dėl kurstančios ir nužmoginančios retorikos apie musulmonų bendruomenes“.
M. Feldmanas pažymėjo, kad T. Robinsono renginys ir platesnis judėjimas yra tarptautinis ir yra „dalis platesnio tinklo, kuris dirba išvien“.
Šeštadienio konkuruojančios demonstracijos vyksta po virtinės smurtinių išpuolių, nukreiptų prieš Londono žydų bendruomenę, kai kas kaltina neapykantos kalbos atvejus propalestinietiškose eitynėse padedant kurstyti antisemitizmą.
JK terorizmo grėsmės lygis prieš dvi savaites buvo pakeltas į antrą pagal rimtumą lygį, saugumo pareigūnams kalbant apie „platesnę islamistų ir kraštutinių dešiniųjų teroristų grėsmę“.
