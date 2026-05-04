Macronas: Armėnija pasirinko kelią į Europą

Ši posovietinė, priėjimo prie jūros neturinti valstybė atsargiai tolsta nuo Rusijos politinės orbitos. Armėnija mezga ryšius su Europa, šalyje tvyrant nusivylimui dėl Maskvos nesugebėjimo apsaugoti per konfliktus su kaimynu Azerbaidžanu.
„Per dešimtmečius tarsi įpratome, kad Armėnija iš dalies yra Rusijos satelitė“, – Armėnijos prancūzų bendruomenės nariams sostinėje Jerevane sakė E. Macronas. „Armėnija iš tiesų pasirinko (...) išsivaduoti iš šio suvaržymo ir atsigręžti į Europą“, – pridūrė jis.
E. Macronas taip pat sakė, kad Prancūzija suteikė materialinę paramą Armėnijai per konfliktus su Azerbaidžanu.
„Rusijos čia nebuvo, kaip jos nebėra ir Venesuelai, kai kyla problemų“, – sakė jis.
Prancūzijoje gyvena viena didžiausių armėnų diasporos bendruomenių pasaulyje. Abi šalys turi glaudžių diplomatinių santykių istoriją.
Šią savaitę dešimtys Europos lyderių, įskaitant E. Macroną, dalyvauja Jerevane vykstančiame Europos politinės bendruomenės susitikime aukščiausiuoju lygiu bei bendrame Armėnijos ir Europos Sąjungos viršūnių susitikime.
(be temos)