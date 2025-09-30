Madagaskare po aukų pareikalavusių protestų prezidentas atleido vyriausybę

Tačiau demonstracijų organizatoriai paragino antradienio rytą sostinėje surengti naujus protestus.
Jaunimo vadovaujamą judėjimą prieš valdžią, kurį įkvėpė vadinamųjų Z kartos protestų Indonezijoje ir Nepale, paskatino pyktis dėl nuolatinių vandens ir elektros tiekimo nutraukimų skurdžioje Indijos vandenyno šalyje.
A. Rajoelina pirmadienį atleido visą savo vyriausybę, atsiprašė už savo ministrų neveiklumą ir pažadėjo rasti sprendimą problemoms.
„Jie mus vadina „TikTok“ karta, idiotų karta, o kai mes sukylame, jie net neleidžia mums kalbėti“, – pirmadienį sakė protestuojanti studentė, apsirengusi juodai pagal socialiniuose tinkluose pasklidusį raginimą taip pagerbti nužudytuosius.
„Pone Andry Rajoelina, kai vadovavote protestams, jums buvo leista, tai buvo gerai. Bet kai mes, jauni žmonės, sukylame kovoti už savo šalį, jūs bandote mus nutildyti“, – sakė ji.
„Nemiegu nei dieną, nei naktį“
Antradienį miesto centre ir jo apylinkėse buvo dislokuotos gausios policijos pajėgos.
Miesto pakraščiuose vėl ribotai atsinaujino veiklos, gatvėse buvo pilna moksleivių ir žmonių, tempiančių vežimėlius, tačiau eismas išliko neintensyvus.
Protestuotojai reikalavo, kad A. Rajoelina, kuris pirmą kartą į valdžią atėjo po sukilimo sukelto perversmo, atsistatydintų.
„Kai kenčia Madagaskaro žmonės, noriu, kad žinotumėte, jog aš taip pat jaučiu tą skausmą ir nemiegu nei dieną, nei naktį, stengdamasis rasti sprendimus ir pagerinti padėtį“, – vėlai pirmadienį sakė A. Rajoelina.
Į ankstesnes demonstracijas policija reagavo griežtai, per jas žuvo mažiausiai 22 žmonės ir daugiau kaip 100 buvo sužeista, teigė JT.
Anot JT žmogaus teisių vadovo biuro, kuris pasmerkė kovinių šaudmenų naudojimą, tarp aukų buvo policijos ar saugumo pajėgų nužudyti protestuotojai bei praeiviai.
Vyriausybė atmetė aukų skaičių kaip nepatvirtintą ir „paremtą gandais ar dezinformacija“.
Politinės krizės
Protestai pirmiausia prasidėjo sostinėje Antananaryve ketvirtadienį, o vėliau išplito kituose miestuose šalyje, kurioje, Pasaulio banko duomenimis, gyvena beveik 32 mln. žmonių
Per protestus praėjusią savaitę Antananaryve naktimis vyko masiniai plėšikavimai.
A. Rajoelina, buvęs Antananaryvo meras, į valdžią atėjo po perversmo, per kurį buvo nušalintas buvęs prezidentas Marcas Ravalomanana (Markas Ravalomanana).
Dėl tarptautinio spaudimo nedalyvavęs 2013 metų rinkimuose, 51 metų lyderis 2018-aisiais vėl buvo išrinktas į valdžią.
Pirmadienį jis pakvietė per ateinančias tris dienas pateikti paraiškas dėl naujo premjero kandidatūros, o tada bus suformuota nauja vyriausybė.
Ši Indijos vandenyne esanti saloje įsikūrusi valstybė yra pirmaujanti pasaulyje vanilės gamintoja, tačiau ji tebėra viena skurdžiausių pasaulio valstybių, kurią nuo 1960 metų, kai buvo paskelbta nepriklausomybė nuo Prancūzijos, viena po kitos krėtė politinės krizės.
Philibert'as Tsiranana (Filiberas Ciranana), vadovavęs šaliai po nepriklausomybės atgavimo, buvo priverstas perduoti valdžią kariuomenei 1972-aisiais, kai buvo kruvinai numalšintas liaudies sukilimas.
Pasaulio banko duomenimis, 2022 metais beveik 75 proc. gyventojų gyveno žemiau skurdo ribos.
