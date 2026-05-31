Maltos Darbo partija iškovojo istorinę ketvirtąją kadenciją

„Už Darbo partiją balsuoju nuo mažens, džiaugiuosi, kad jie įrašė savo vardą į istoriją“, – naujienų agentūrai AFP sakė 73 metų Margaret Camilleri (Margaret Kamileri), pro šalį važiuojant sunkvežimiui su Darbo partijos rėmėjais, iš kurio garsiakalbių skambėjo daina „We are the Champions“.
48 metų R. Abela paskelbė pirmalaikius rinkimus, teigdamas, kad vyriausybei reikia naujo mandato, kad apsaugotų mažą, nuo importo labai priklausomą salą nuo krizės Artimuosiuose Rytuose.
Nors praėjusiais metais Maltos ekonomika augo 4 proc., baiminamasi, kad konfliktas gali turėti įtakos turizmui dėl kylančių aviacinių degalų kainų ir gali padidinti infliaciją.
R. Abela savo kampaniją grindė Darbo partijos ekonominiais pasiekimais nuo 2013 metų, žadėdamas stabilumą neapibrėžtumo laikotarpiu.
Pagrindinis jo varžovas buvo Nacionalistų partijos (PN) kandidatas Alexas Borgas (Aleksas Borgas), 30 metų teisininkas ir grožio konkurso nugalėtojas, raginęs maltiečius balsuoti už pokyčius.
R. Abela Maltai vadovauja nuo 2020 metų, kai jo pirmtakas atsistatydino po politinės krizės, kilusios dėl 2017-aisiais įvykdyto žurnalistės Daphne Caruanos Galizios (Dafnės Karuanos Galisijos), atskleidusios korupciją aukščiausiu šalies lygiu, nužudymo.
Remiantis 2025 metų Europos Tarybos ataskaita, Malta vis dar gerokai atsilieka kovoje su korupcija, tačiau ši tema rinkimų kampanijoje nebuvo itin aktuali.
Gyventojų skaičiaus augimas
Maltos ekonominiai rezultatai nusvėrė kitus rūpesčius.
Netoli Sicilijos krantų esanti Malta yra mažiausia ir tankiausiai apgyvendinta Europos Sąjungos (ES) šalis, kurioje 316 kv. km plote gyvena apie 550 tūkst. žmonių.
Saloje klesti ekonomika, kurios pagrindą sudaro turizmas, internetiniai lošimai ir finansinės paslaugos, o nedarbo lygis yra vienas mažiausių ES.
Tačiau, nepaisant mažo gimstamumo, per dešimtmetį gyventojų skaičius išaugo beveik 30 proc., daugiausia dėl užsieniečių.
Tai paskatino statybų bumo pradžią, dangų užpildė kranai, susidarė transporto spūstys ir padidėjo krūvis pagrindinėms paslaugoms.
Paveldosaugos grupės pasmerkė aplinkos niokojimą ir grėsmę UNESCO pasaulio paveldo objektams buvusioje JK kolonijoje.
Šalis turi labai mažai gamtinių išteklių ir importuoja didžiąją dalį energijos, todėl yra pažeidžiama išorės sukrėtimų.
Darbo partija labai subsidijuoja sąskaitas už energiją, o Nacionalistų partija teigė, kad išrinkimo atveju darytų tą patį.
Malta taip pat atsidūrė klimato kaitos priešakinėje linijoje, jai gresia dykumėjimas ir sausros, tačiau nė viena iš pagrindinių partijų šio klausimo nelaikė savo prioritetu.
Šalyje veikia žaliųjų partija ADPD, tačiau jokia trečioji partija neturėjo nė vienos vietos Maltos parlamente dar nuo laikų prieš nepriklausomybės paskelbimą 1964 metais.
Naujausi komentarai