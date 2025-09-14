Marco Rubio atvyko į Izraelį

Kelionė vyksta po to, kai JAV prezidentas D. Trumpas antradienį sukritikavo Izraelį dėl precedento neturinčio išpuolio prieš „Hamas“ lyderius, susitikusius prabangiame Dohos rajone.
Antradienio oro smūgiai – pirmieji Izraelio smūgiai prieš JAV sąjungininką Katarą – sukrėtė regioną ir labai apsunkino diplomatines pastangas siekiant paliaubų karo nuniokotame Gazos Ruože.
„Tai, kas įvyko, įvyko. Akivaizdu, kad mes tuo nesidžiaugėme, prezidentas tuo nesidžiaugė“, – sakė M. Rubio žurnalistams prieš pat išvykdamas iš Vašingtono į Izraelį.
„Tai nepakeis mūsų santykių su izraeliečiais pobūdžio, tačiau mes turėsime apie tai kalbėti – visų pirma, kokį poveikį tai turės“ pastangoms sudaryti paliaubas, pridūrė M. Rubio.
„Turime judėti į priekį ir išsiaiškinti, kas bus toliau, nes galiausiai, kai viskas pasakyta ir padaryta, vis dar yra grupuotė „Hamas“, kuri yra blogio grupuotė“, – tvirtino jis.
Izraelis nusitaikė į „Hamas“ lyderius, susirinkusius Katare aptarti JAV prezidento administracijos pateikto naujo paliaubų pasiūlymo.
D. Trumpas Izraelio išpuolį pavadino apgailėtinu, papriekaištavo premjerui Benjaminui Netanyahu (Benjaminui Netanjahu) ir sakė, kad Jungtinės Valstijos apie išpuolį sužinojo per vėlai, kad jį sustabdytų.
