Marco Rubio: Mojtaba Khamenei yra gyvas ir vis aktyviau dalyvauja Irano reikaluose

„Manau, yra požymių, kad jis tam tikru lygiu vis aktyviau dalyvauja (Irano reikaluose)“, – pareiškė M. Rubio Senato užsienio ryšių komitetui.
56-erių M. Khamenei perėmė valdžios vairą iš savo tėvo Ali Khamenei (Ali Chamenei), kuris žuvo per karą pradėjusią pirmąją JAV ir Izraelio smūgių bangą vasario 28 dieną.
M. Rubio šiam Senato komitetui liudijo tuo metu, kai įstrigo derybos dėl taikos susitarimo, kuris užbaigtų prieš tris mėnesius prasidėjusį karą, apėmusį Artimuosius Rytus ir sukėlusį pasaulinę energetikos krizę.
M. Rubio išreiškė viltį, kad susitarimas su Iranu bus pasiektas, tačiau pabrėžė, kad Teheranas privalo smarkiai apriboti savo branduolinę programą, jei nori, kad būtų panaikintos sankcijos.
„Prieš mus atsiveria perspektyva, kuri gali išsipildyti šiandien, rytoj ar kitą savaitę“, – sakė valstybės sekretorius.
M. Rubio teigė, kad Teheranas privalo sutikti atidaryti Hormuzo sąsiaurį – svarbų Persijos įlankos naftos ir dujų gabenimo kanalą.
„Jie turi labai aiškiai paskelbti: „Sąsiauris dabar atidarytas, mes neimame jokio mokesčio“. Mes padėsime pašalinti minas, kurias jie ten padėjo, o jie nešaudys į laivus“, – sakė jis.
„Jie turi sutikti derėtis dėl griežtų ir ilgalaikių sodrinimo veiklos apribojimų ir (arba) jos nutraukimo“, – kalbėjo valstybės sekretorius.
„Iranui taikomos sankcijos, nes jie turi labai sodrinto urano, Iranui taikomos sankcijos dėl jų branduolinės veiklos, jei jie sutiks atsisakyti šių dalykų, sankcijos bus sušvelnintos“, – pridūrė M. Rubio.
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