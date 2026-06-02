Marco Rubio: naujausias ginklų pardavimas Taivanui vis dar svarstomas

„Buvo antrasis nebaigtas pardavimo sandoris (...), 14 mlrd. JAV dolerių (12 mlrd. eurų) vertės, ir jis tebėra svarstomas“, – sakė M. Rubio per klausymą Senato užsienio ryšių komitete.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) po praėjusį mėnesį įvykusio aukščiausiojo lygio susitikimo Kinijoje pareiškė, jog tolesnis ginklų pardavimas Taivanui „priklauso nuo Kinijos“, ir pavadino tai „mums labai geru derybų koziriu“.
M. Rubio Senato komitetui sakė, kad Vašingtonas gruodį jau patvirtino 11,1 mlrd. JAV dolerių (9,5 mlrd. eurų) vertės ginklų pardavimą Taivanui.
Paklaustas apie aptariamą 14 mlrd. JAV dolerių vertės sandorį, M. Rubio atsakė: „Norime, kad status quo būtų išsaugotas toks, koks yra šiuo metu.“
„Tai santykiai, kuriuose labai (...) sudėtinga išlaikyti pusiausvyrą, tačiau mūsų politika Taivano atžvilgiu nesikeičia“, – pažymėjo jis.
Gegužės pabaigoje JAV valdžia paskelbė, kad sustabdė ginklų pardavimą Taivanui, siekdama užtikrinti, kad JAV kariuomenė turėtų pakankamai šaudmenų operacijoms Irane.
Ginklų pardavimas Taivanui tebekelia nesutarimų Vašingtono ir Pekino santykiuose.
Jungtinės Valstijos pripažįsta tik Pekiną, tačiau pagal JAV įstatymus privalo tiekti ginklus savarankiškai valdomai demokratijai jos gynybai.
Kinija yra prisiekusi užimti salą ir neatmeta jėgos panaudojimo galimybės, pastaraisiais metais didindama karinį spaudimą.
Po praėjusį mėnesį Pekine įvykusio svarbaus susitikimo su Xi Jinpingu (Si Dzinpingu), kurio metu Kinijos prezidentas dar kartą išreiškė nepritarimą JAV ginklų pardavimui Taivanui, D. Trumpas neprisiėmė jokių įsipareigojimų dėl siūlomo ginklų pardavimo sandorio.
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