Marco Rubio: PSO „šiek tiek pavėlavo“ nustatyti ebolos protrūkį

Iš šios Jungtinių Tautų (JT) institucijos anksčiau JAV patraukė prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas).
Žurnalistų paklaustas, kaip JAV reaguos į viruso protrūkį, M. Rubio atsakė: „Akivaizdu, kad vadovaus LKC (Ligų kontrolės centrai) ir Pasaulio sveikatos organizacija, kuri, deja, šiek tiek pavėlavo tai nustatyti.“
M. Rubio teigė, kad JAV, kurios po praėjusiais metais įvykusių didelių pagalbos karpymų skyrė apie 13 mln. dolerių (11 mln. eurų) paramą, tikisi atidaryti apie 50 klinikų Ebolos virusui gydyti Kongo Demokratinėje Respublikoje (KDR).
„Tai šiek tiek sudėtinga pasiekti, nes tai kaimo vietovė (...) ir sunkiai pasiekiama vieta karo niokojamoje šalyje, deja“, – sakė M. Rubio.
„Mes į tai labai rimtai atsižvelgsime“, – teigė jis.
D. Trumpas, vienu iš savo pirmųjų sprendimų praėjusiais metais grįžęs į postą, inicijavo JAV pasitraukimą iš PSO, kurią jis griežtai kritikavo dėl atsako į COVID-19.
Pasaulinė pandemija smarkiai paveikė jo pirmąją administraciją likus keliems mėnesiams iki to, kai jis 2020 metais pralaimėjo rinkimus Joe Bidenui (Džo Baidenui).
PSO anksčiau antradienį pareiškė, kad yra susirūpinusi dėl Ebolos protrūkio, nuo kurio Kongo DR žuvo apie 131 žmogus, „masto ir greičio“.
