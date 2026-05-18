„Mercedes-Benz“ svarsto žengti į gynybos sektorių

„Pasaulis tapo dar labiau neprognozuojamas, ir manau, kad visiškai aišku, jog Europa turi stiprinti savo gynybos pajėgumus, – penktadienį paskelbtame interviu laikraščiui „The Wall Street Journal“ sakė generalinis direktorius Ola Kaelleniusas. – Jei galėtume atlikti teigiamą vaidmenį šioje srityje, būtume pasirengę tai daryti.“
Tai jis pareiškė tuo metu, kai Vokietija stiprina savo karinius pajėgumus reaguodama į karą Ukrainoje. Vokietijos gynybos pramonė prisitaikė prie šios tendencijos, kaip rodo ginklų gamintojo „Rheinmetall“ augimas pastaraisiais metais. Šis koncernas neseniai įžengė į laivybos ir dronų gamybos sritis.
Tuo metu Vokietijos automobilių gamintojai, kaip „Mercedes-Benz“ ir „Volkswagen“, kovoja su krizėmis, įstrigę tarp muitų ir aršios Kinijos konkurencijos.
Kita vertus, kovo pabaigoje „Volkswagen“ generalinis direktorius Oliveris Blume'as sakė, kad jis „bendrauja“ su gynybos įmonėmis, ypač su tomis, kurios užsiima raketų gynyba, siekdamas pertvarkyti vieną iš grupės gamyklų Vokietijoje karinės transporto įrangos gamybai.
Pasak „Financial Times“, vyksta derybos su „Rafael Advanced Defense Systems“ – įmone, kuri suprojektavo Izraelio priešraketinės gynybos „Geležinį kupolą“.
AFP paprašytas pakomentuoti generalinio direktoriaus interviu, „Mercedes-Benz“ atstovas spaudai sakė, kad įmonė „jau daugelį metų tiekia važiuokles specializuotoms įmonėms, kurios jas įrengia ir parduoda jas savo atsakomybe bei su savo prekės ženklais kariniams tikslams“.
„Mūsų veikla saugumo ir gynybos sektoriuje yra strateginis plėtros prioritetas, kurį mes ir toliau aktyviai sieksime įgyvendinti bendradarbiaudami su savo partneriais“, – pridūrė atstovas spaudai.
Interviu „The Wall Street Journal“ O. Kaellenius nenurodė detaliau, kokius produktus „Mercedes-Benz“ galėtų gaminti. Jis prognozavo, kad su gynyba susijusi veikla sudarys tik „nedidelę „Mercedes-Benz“ veiklos dalį“, palyginti su transporto priemonių gamyba.
Tačiau jis pridūrė, kad gynyba galėtų būti „greitai auganti niša, kuri taip pat galėtų prisidėti prie grupės finansinių rezultatų“.
