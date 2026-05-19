Merkel kritikuoja Europą dėl „nepakankamų diplomatijos pastangų“

Pasak „Ukrinform“, buvusi Vokietijos kanclerė Angela Merkel šias pastabas išsakė Berlyne vykusiame WDR Europos forume, skaitmeninės konferencijos „re:publica“ metu.
A. Merkel paragino Europą „dėti daugiau diplomatinių pastangų“ dėl Rusijos karo prieš Ukrainą ir „labiau pasitikėti savo jėgomis“.
„Nuvertinti Putiną ir europiečių klaidas dabar būtų tokia pat klaida. Ir nepasitikėti savimi būtų tokia pat klaida. O koks mūsų tikslas šiame konflikte? Mano nuomone, tikslas yra toks, kad jo pabaigoje būtų Ukraina, galinti laisvai priimti sprendimus. Asmeniškai aš manau, kad tai, ką mes padarėme karinės paramos prasme, yra visiškai teisinga. Taip pat manau, kad teisinga, jog mes darome kur kas daugiau dėl atgrasymo, o ne vien tik remiame Ukrainą. Apgailestauju dėl to, kad, mano nuomone, Europa nepakankamai išnaudoja savo diplomatinį potencialą“, – sakė A. Merkel.
Pasak jos, diplomatija visada buvo kita medalio pusė, net ir Šaltojo karo metais. Ji pabrėžė, kad svarbus yra karinis atgrasymas kartu su diplomatine veikla. A. Merkel sakė, kad „norėtų matyti bendrą ES poziciją“, ir pridūrė, kad tokiai vieningai ir tvirtai pozicijai suformuoti reikia ilgalaikio darbo.
„Kiekvienas, kuriam šiandien tenka atsakomybė, privalo daryti tai, kas būtina“, – sakė ji, pridurdama, kad, jos nuomone, nepakanka vien tik Donaldo Trumpo palaikomo ryšio su Rusija.
„Mes, europiečiai, taip pat esame kažkas, ir su savo patirtimi ir ištekliais, kurie, manau, yra dideli, galime rasti sprendimus“, – pridūrė A. Merkel.
Buvusi Vokietijos kanclerė taip pat netiesiogiai atmetė idėją tarpininkauti siekiant užbaigti karą.
Ji pareiškė, kad per Minsko derybas po Rusijos įvykdytos Krymo aneksijos ir prorusiškų separatistų veiksmų Ukrainos Donbaso regione jai niekada nebūtų kilusi mintis prašyti tarpininko vykti į Minską vietoj jos ir kalbėtis su Vladimiru Putinu. Pasak A. Merkel, tie, kurie šiuo metu yra prisiėmę atsakomybę ir turi politinę galią – ne tarpininkai – privalo perimti reikalus į savo rankas.
Kaip buvo pranešta anksčiau, V. Putinas neseniai pasiūlė buvusį Vokietijos kanclerį ir savo draugą Gerhardą Schröderį tarpininkauti sprendžiant Rusijos ir Ukrainos karą. Šią idėją atmetė ir Ukraina, ir Europa.