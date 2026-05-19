Merkel ragina ES toliau reguliuoti socialinius tinklus ir DI

Buvusi kanclerė šį raginimą išsakė atsiimdama apdovanojimą Europos Parlamente (EP), o savo kalboje ragino bloką tesėti piliečiams duotus pažadus saugoti taiką, gerovę ir demokratines vertybes.
„Tęskite socialinių tinklų reguliavimo kelią, – ragino ji. – Tęskite dirbtinio intelekto reguliavimo kelią.“
„Tikėjimas, kad atsakomybė už informacijos skleidimą nebėra būtina – kad nebus reikalaujama atsakomybės už melą – pakirs demokratijos pamatus“, – įspėjo vokietė, 2005–2021 metais ėjusi kanclerės pareigas.
27 valstybių narių ES taiko vienas griežčiausių pasaulyje skaitmeninės erdvės reguliavimo taisyklių ir šiuo metu svarsto galimybę uždrausti socialinius tinklus remiantis amžiaus cenzu.
