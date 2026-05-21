„Meta“ prasidėjo atleidimai, Markas Zuckerbergas teigia „jaučiantis naštą“

Pasak „Bloomberg“, pranešimai apie atleidimą buvo išsiųsti anksti ryte, o vieni iš pirmųjų apie tai sužinojo Singapūre dirbantys darbuotojai.
Be atleidimų, „Meta“ balandžio mėnesį paskelbė, kad atšauks planus įdarbinti 6000 žmonių ir perkels kitus 7000 darbuotojų į su DI darbo srautais susijusias pareigas.
Trečiadienį „The Business Insider“ paskelbtame pranešime darbuotojams M. Zuckerbergas padėkojo išeinantiems darbuotojams ir stengėsi nuraminti likusius.
„Visada liūdna atsisveikinti su žmonėmis, kurie prisidėjo prie mūsų misijos ir šios įmonės kūrimo. Jaučiu to naštą“, – parašė jis.
M. Zuckerbergas teigė, kad šiais metais nebeplanuoja papildomų atleidimų visoje įmonėje, ir pripažino, kad įmonė nepakankamai bendravo su darbuotojais.
Jis optimistiškai kalbėjo apie įmonės veiklos kryptį ir sakė, kad „Meta“ yra „viena iš nedaugelio įmonių, galinčių padėti apibrėžti ateitį“, ir dar kartą patvirtino savo tikslą suteikti „asmeninio superintelekto“ galimybę vartotojams visame pasaulyje.
Ši restruktūrizacija yra didžiausias visos įmonės mastu vykdomas etatų mažinimas nuo M. Zuckerbergo 2022-2023 metais vykdytos kampanijos „Efektyvumo metai“, kurios metu buvo panaikinta apie 21 000 darbo vietų.
Šis žingsnis žengiamas tuo metu, kai „Meta“ drastiškai didina išlaidas DI infrastruktūrai. „Meta“ prognozuoja, kad kapitalo išlaidos šiais metais sieks nuo 125 iki 145 mlrd. JAV dolerių, o tai daugiau nei dvigubai viršija bendrovės praėjusių metų išlaidas.
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