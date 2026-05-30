Miuncheno oro uoste dėl galimo drono trumpam sustabdyti skrydžiai

Du pilotai netrukus po 9 val. vietos (10 val. Lietuvos) laiku pranešė apie įtartiną incidentą, susijusį su objektais, kurie galimai buvo dronai, teigė policijos atstovas spaudai.
„Suderinus su Vokietijos oro eismo kontrole, saugumo institucijos nusprendė uždaryti kilimo ir tūpimo takus“, – sakė atstovas.
Jis pridūrė, kad buvo pasitelktas policijos sraigtasparnis, o saugumo darbuotojai „aiškinasi situaciją“.
Anot oro uosto atstovo spaudai, skrydžius pavyko atnaujinti 10.05 val. vietos (11.05 val. Lietuvos) laiku.
Atlikus „išsamią gelbėjimo tarnybų paiešką, jokios grėsmės“ visuomenės saugumui nenustatyta, teigė atstovas.
Praėjusių metų spalį Miunchene pastebėti dronai sukėlė rimtų sutrikimų, kai dėl jų teko per trumpą laiką keletą kartų sustabdyti oro uosto veiklą.
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