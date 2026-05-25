Musulmonai pradeda kasmetinį hadžą

Daugiau nei 1,5 mln. piligrimų atvyko į Saudo Arabiją iš užsienio, penktadienį pranešė Generalinės pasų valdybos laikinasis vadovas Salehas bin Saadas al Murabba.
Egipto maldininkė Samya Abdul Moneim sakė esanti dėkinga Dievui, kad jai pavyko atvykti į hadžą, kurį bent kartą gyvenime privalo atlikti kiekvienas tai išgalintis ir fiziškai pajėgus musulmonas.
„Esu palaiminta ir laiminga, – sekmadienį Mekoje sakė ji. – Tai tikrai neapsakomas jausmas. Noriu pasakyti, ačiū Dievui, esu palaiminta.“
Paprastai pirmąją dieną daugelis piligrimų Mekoje susirenka į didžiulę palapinių stovyklą netoliese esančioje dykumoje. Prieš tai maldininkai, tvyrant alinančiam karščiui, ėjo ratus aplink kubo formos Kaabą Didžiojoje mečetėje. Musulmonams hadžas gali būti giliai jaudinanti dvasinė patirtis ir galimybė prašyti Dievo atleidimo bei praeities nuodėmių išpirkimo. Piligrimai hadžo ritualus atlieka kelias dienas.
Dideli karščiai
Kai kurie musulmonai praleidžia daug metų tikėdamiesi vieną dieną atlikti hadžą, melsdamiesi dėl to ar taupydami pinigus ir laukdami leidimo leistis į šią kelionę.
Dėl didelio karščio daugelis maldininkų atlikdami religinius ritualus naudoja skėčius nuo saulės ir nešiojasi rankinius ventiliatorius. Savanoriai dalija vandens buteliukus, kad padėtų jiems išvengti dehidratacijos, o dideli ventiliatoriai purškia vandens dulksną.
Šeštadienį JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad po pokalbių su Izraeliu ir kitais sąjungininkais regione „iš esmės susitarta“ sudaryti susitarimą su Iranu dėl karo, įskaitant Hormuzo sąsiaurio atidarymą. Jis tai pavadino „supratimo memorandumu“, kurį dar turi galutinai patvirtinti JAV, Iranas ir kitos pokalbiuose dalyvavusios šalys. Tai užbaigė savaitę, per kurią JAV svarstė naują išpuolių prieš Iraną bangą.
Prieš hadžą kai kurie tikintieji sakė, kad remiasi savo tikėjimu, leisdamiesi į kelionę tvyrant įtampai, ir kad jaučia didžiulį dėkingumą už galimybę išvykti.
Hadžas suburia daugybę įvairių rasių, tautybių, kalbų ir ekonominių klasių musulmonų, daugeliui sukurdamas vienybės jausmą.
Regioninė įtampa
Tvyrant dideliam netikrumui ir pasauliniam nerimui, Indonezijos, kurioje gyvena didžiausia pasaulyje musulmonų bendruomenė, pareigūnai prieš hadžą pabrėžė nenumatytų atvejų planavimą šiai piligriminei kelionei ir išleido nurodymus, kuriais siekiama užtikrinti, kad papildomos kelionės išlaidos nebūtų perkeltos indoneziečių maldininkams.
Indijoje, kurioje gyvena didelė musulmonų bendruomenė, piligriminių kelionių planavimas vyko iš esmės įprastai, tačiau dėl aukštų degalų kainų išaugo išlaidos.
Hormuzo sąsiaurio atidarymas pradėtų švelninti pasaulinę energetikos krizę, kurią sukėlė vasario 28 dieną įvykdyti JAV ir Izraelio išpuoliai prieš Iraną, dėl kurių Teheranas faktiškai uždarė šį itin svarbų vandens kelią. Naftos, dujų ir kelių susijusių produktų kainos smarkiai išaugo, sukrėsdamos pasaulio ekonomiką. JAV jau daugiau nei mėnesį blokuoja Irano uostus, o D. Trumpas sekmadienį pareiškė, kad blokada „liks galioti visu pajėgumu, kol bus pasiektas, patvirtintas ir pasirašytas susitarimas“.
Reaguodamas į JAV ir Izraelio išpuolius, Iranas sudavė atsakomuosius smūgius ir konfliktas išsiplėtė. Balandį buvo pasiektos trapios paliaubos.
Saudo Arabijoje piligrimai nuo pat atvykimo į Meką pastarosiomis dienomis eina ritualinius ratus aplink Kaabą. Maldininkai, keliaujantys į Miną, įsikurs didžiuliame palapinių miestelyje, kur melsis ir garbins Dievą.
Antradienį, per hadžo kulminaciją, maldininkai stovės Arafato lygumoje, kur šlovins Dievą, prašys atleidimo ir melsis. Daugelis atsineša ir artimųjų maldos prašymus.
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