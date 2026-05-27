NASA pristatė Mėnulio bazės planus: sąrašo viršuje – nusileidimo aparatai, visureigiai ir dronai

Jeffo Bezoso (Džefo Bezoso) „Blue Origin“ pateiks porą nusileidimo aparatų, kuriais į Mėnulį, netoli jo pietinio ašigalio, bus pristatyti mėnuleigiai.
Šias vadinamąsias Mėnulio paviršiaus transporto priemones gamins „Astrolab“ ir „Lunar Outpost“. „Firefly Aerospace“, kuri pernai surengė sėkmingą nusileidimą Mėnulyje, pristatys į Žemės palydovą pirmuosius dronus.
Idealiu atveju visa ši įranga turėtų atvykti prieš tai, kai pirmieji „Artemis“ astronautai nusileis Mėnulyje, o tai planuojama padaryti jau 2028 metais.
Per balandį vykusią „Artemis II“ misiją keturi astronautai apskrido Mėnulį ir nukeliavo toliau į kosmosą nei „Apollo“ misijų į Mėnulį įgulos septintojo dešimtmečio pabaigoje ir aštuntojo dešimtmečio pradžioje. Kitais metais vyksiančioje „Artemis III“ misijoje kita astronautų komanda Žemės orbitoje treniruosis sujungti NASA kapsulę „Orion“ su nusileidimo Mėnulyje aparatais, kuriuos kuria „Blue Origin“ ir Elono Musko (Ilono Masko) „SpaceX“.
NASA planuoja „Artemis III“ misiją 2027 metų viduryje, o dviejų astronautų nusileidimą – jau 2028 metais. Antruoju Mėnulio bazės etapu, nuo 2029 metų iki ketvirtojo dešimtmečio pradžios, bus pradėta kurti nuolatinė infrastruktūra, įskaitant elektros tinklą.
Kalbant apie tai, kada bazė bus pasirengusi ilgą laiką palaikyti sąlygas astronautams specializuotose nuolatinėse buveinėse, tikimasi, kad tai įvyks kažkada ketvirtajame dešimtmetyje, trečiuoju etapu.
„Tada galėsime pasakyti: „Ei, mes čia esame visam laikui ir neketiname to atsisakyti“, – sakė NASA Mėnulio bazės programos vadovas Carlosas Garcia-Galanas (Karlosas Garsija-Galanas).
C. Garcia-Galanas įsivaizduoja Mėnulio bazę, išsidėsčiusią šimtų kvadratinių mylių (kilometrų) plote, kurios perimetrą žymės kampuose išdėstyti dronai, pavadinti „MoonFall“.
NASA administratorius Jaredas Isaacmanas (Džaredas Aizekmanas) sakė, jog šie teritorijos žymekliai skirti tam, kad būtų gerbiami kitų šalių erdvėlaiviai ir įranga, galintys būti netoliese. Jis tikisi abipusiškumo šiuo klausimu.
Mėnulio bazės tikslas – skatinti Mėnulio ekonomiką, atliekant mokslinius tyrimus ir klojant pamatus Marso ekspedicijai, pabrėžė J. Isaacmanas.
„Tiems, kurie kantriai laukia, didysis sugrįžimas jau arti ir mes nelėtinsime tempo“, – sakė J. Isaacmanas.
„Mes iš tikrųjų tik pradedame“, – tvirtino jis.
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