Naujas santykių atšilimo ženklas: Ispanijos karalius vyks į Meksiką stebėti Pasaulio čempionato

Šie karaliaus planai žymi naują dviejų šalių santykių atšilimo ženklą.
Šaltiniai naujienų agentūrai AFP pranešė, kad karalius priėmė Meksikos prezidentės Claudios Sheinbaum (Klaudijos Šeinbaum) ir FIFA prezidento Gianni Infantino (Džanio Infantino) kvietimą stebėti Ispanijos ir Urugvajaus rungtynes birželio 26 dieną.
Įtampa dviejų šalių diplomatinių santykių srityje tvyrojo nuo 2019 metų, kai Meksika pareikalavo, kad Ispanijos karūna atsiprašytų už piktnaudžiavimus, padarytus XVI amžiuje užkariaujant ir kolonizuojant Ameriką.
C. Sheinbaum neįtraukė karaliaus į 2024 metų spalį vykusios savo inauguracijos svečių sąrašą iš dalies dėl to, kad Ispanija neatsakė į šį reikalavimą.
Kovo mėnesį karaliui pripažinus „daug piktnaudžiavimų“ Ispanijai užkariaujant Ameriką, įtampa sumažėjo.
Felipe VI šias neoficialias pastabas išsakė parodoje, kurioje taip pat dalyvavo Meksikos ambasadorius Ispanijoje.
C. Sheinbaum palankiai įvertino šiuos komentarus, pavadinusi juos „susitaikymo gestu“.
Kitą mėnesį ji dalyvavo kairiųjų lyderių susitikime Barselonoje.
Ispanijos užsienio reikalų ministras pernai taip pat pripažino „skausmą ir neteisybę“, kurią patyrė vietiniai gyventojai Ispanijos užkariavimo metu.
Ispanijos socialistų premjeras Pedro Sanchezas (Pedras Sančesas) yra sakęs, kad santykių su Meksika gerinimas yra vienas jo vyriausybės prioritetų. Anot jo, abiejų šalių bendroje istorijoje yra „ir šviesos, ir šešėlių“.
Mezoamerikoje – Meksikos ir Centrinės Amerikos dalis apimančiame regione – 1519 metais, kai atvyko ispanų konkistadoras Hernanas Cortesas (Hernanas Kortesas), gyveno maždaug 15–30 mln. žmonių.
Po šimtmečio kovų, žudynių ir maro liko tik maždaug 1–2 mln. autochtonų.
2026 metų pasaulio futbolo čempionatas prasidės birželio 11 dieną. Rungtynės vyks Meksikoje, Kanadoje ir Jungtinėse Valstijose.
