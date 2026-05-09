„Naujos eros pradžia“: Vengrijos premjeru taps „režimo pokyčius“ žadantis Peteris Magyaras

Buvęs vyriausybės „saviškis“, tapęs jos kritiku, praėjusį mėnesį pasiekė triuškinamą pergalę rinkimuose, žadėdamas didelės apimties reformas kovai su korupcija.
45-erių P. Magyaras taip pat siekia panaikinti V. Orbano, puoselėjusio glaudžius ryšius su JAV prezidentu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu) ir Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, įvestus institucinius pakeitimus, kuriais siekta kontroliuoti teismų sistemą, žiniasklaidą, akademinę bendruomenę ir kitas sritis.
Balandžio 12-osios rinkimuose P. Magyaro partija „Tisza“ laimėjo 141 iš 199 vietų parlamente. Ši patogi dviejų trečdalių dauguma sudaro sąlygas keisti konstituciją ir įgyvendinti svarbiausias reformas.
Viena skubiausių P. Magyaro užduočių – siekis atblokuoti milijardus eurų ES lėšų, kurias Briuselis įšaldė dėl susirūpinimo teisinės valstybės principų padėtimi Vengrijoje.
P. Magyaras duos priesaiką per pirmąją naujos sudėties parlamento sesiją, kuri prasidėjo 10 val. vietos (11 val. Lietuvos) laiku. Ceremonija bus tiesiogiai transliuojama dideliuose ekranuose, įrengtuose aplink parlamento pastatą.
Tikimasi, kad įstatymų leidėjai P. Magyarą premjeru išrinks po pietų, o vėliau jis kreipsis į rėmėjus prie parlamento.
Dideli lūkesčiai
Praėjusią savaitę P. Magyaras susitiko derybų su Europos Komisijos (EK) pirmininke Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen).
Vengrija susiduria su rimtais iššūkiais, įskaitant stagnuojančią ekonomiką ir prastėjančias viešąsias paslaugas. Analitikų teigimu, šioms sritims reikalinga ilgalaikė struktūrinė reorganizacija.
„Naujosios vyriausybės atžvilgiu jaučiama daug kantrybės ir geranoriškumo, tačiau lūkesčiai yra milžiniški ir juos reikės pateisinti jau artimiausiu metu“, – naujienų agentūrai AFP sakė liberalaus analitinio centro „Republikon Institute“ strategijos direktorė Andrea Virag.
P. Magyaras paragino prezidentą ir kitus V. Orbano sąjungininkus atsistatydinti, tai vadindamas „režimo pokyčių“ dalimi. Jis taip pat paragino pareigūnus neleisti V. Orbano aplinkos žmonėms išvežti kapitalo į užsienį.
V. Orbanas praėjusį mėnesį pareiškė, kad pirmą kartą nuo šalies demokratizacijos 1990-aisiais nedirbs parlamente ir atsisakys iškovoto mandato.
62-ejų politikas, siekęs 9,5 mln. gyventojų turinčią šalį paversti „neliberalios demokratijos“ pavyzdžiu ir plačiai ribojęs teises, teigė, kad susikoncentruos į savo stovyklos reorganizavimą.
„Susitaikymas“
Šeštadienį įstatymų leidėjai parlamento pirmininke turėtų išrinkti viešbučių verslo atstovę Agnes Forsthoffer (Agneš Forsthofer). Ji yra viena iš daugelio moterų, kurias „Tisza“ pasirinko svarbiems postams.
Naujoji valdančioji partija siekia užtikrinti įvairesnį atstovavimą nei buvo valdant V. Orbano koalicijai, todėl tarp kandidatų yra ir teisininkas Vilmosas Katai-Nemethas (Vilmošas Katajus-Nėmethas), pretenduojantis tapti socialinių ir šeimos reikalų ministru – pirmuoju Vengrijos istorijoje regėjimo negalią turinčiu ministru. Romų istorijos mokytojas Krisztianas Koszegi (Kristianas Kėsegis) taptų parlamento pirmininko pavaduotoju.
Šeštadienio iškilmės parlamente ir šalia jo kupinos simbolikos: plevėsuoja vėliavos ir skamba muzika, kuria pagerbiama Vengrijos narystė ES, gausi romų mažuma bei kaimyninėse šalyse gyvenantys etniniai vengrai.
„Magyaras siekia parodyti, kad po V. Orbano vykdytos skaldymo politikos jis atstovauja tam tikrai nacionalinei vienybei ir susitaikymui“, – sakė A. Virag.
„Šiomis iškilmėmis jis taip pat nori parodyti, kad tai buvo ne paprastas vyriausybės pasikeitimas, o naujos eros pradžia“, – pridūrė ji.
Centro kairės ir liberalios partijos parlamente neturės atstovų pirmą kartą nuo 1990 metų.
