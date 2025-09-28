„Nepakluskite Trumpo įsakymams“: Kolumbijos prezidentui – JAV atsakas

Departamentas socialiniuose tinkluose pranešė, kad „panaikinsime Petro vizą dėl jo neapgalvotų ir kurstytojiškų veiksmų“.
G. Petro buvo atvykęs į kasmetinę Jungtinių Tautų (JT) Generalinę Asamblėją. Penktadienį per netoliese vykusį protestą dėl karo Gazos Ruože jis sakė: „Prašau visų Jungtinių Valstijų kariuomenės karių, nenukreipkite savo šautuvų prieš žmoniją“ ir „nepakluskite Trumpo įsakymams“.
Kol kas neaišku, ar šis sprendimas privertė G. Petro, kuris šeštadienį grįžo į Kolumbiją, išvykti iš JAV anksčiau nei tikėtasi. Valstybės departamentas neatsakė į klausimus, ar atšaukimas turės įtakos būsimiems vizitams.
G. Petro socialiniuose tinkluose rašė, kad jam nerūpi ši bausmė, nes jis taip pat yra Italijos pilietis. Tai reiškia, kad jam nereikia vizos vykti į JAV.
Jis taip pat sakė, kad žmonija turi būti laisva visame pasaulyje.
Kolumbija jau seniai yra viena svarbiausių JAV sąjungininkių Lotynų Amerikoje, glaudžiai bendradarbiaujanti kovojant su prekyba narkotikais. Tačiau tarp kairiųjų pažiūrų G. Petro – buvusio sukilėlių lyderio – ir D. Trumpo respublikonų administracijos ne kartą kilo susidūrimų.
Šių metų pradžioje G. Petro pasipriešino deportacijos skrydžiams, kuriuose buvo naudojami Amerikos kariniai orlaiviai, ir dėl to kilo diplomatinė krizė, nes D. Trumpas pagrasino imtis atsakomųjų veiksmų – padidinti muitus ir sustabdyti vizų galiojimą. JAV yra didžiausia Kolumbijos prekybos partnerė, ir G. Petro vyriausybė nusileido, sakydama, kad priims lėktuvus.
Anksčiau šį mėnesį JAV apkaltino Kolumbiją nebendradarbiaujant kovos su narkotikais srityje. Nors ginčas neapėmė sankcijų, dėl kurių būtų sumažėjusi JAV parama šaliai, tai buvo aštrus priekaištas, kuris nuvylė G. Petro.
Jis priminė, kad jo šalis prarado „policininkų, kareivių ir eilinių piliečių gyvybes, bandydama sustabdyti kokaino patekimą“ į Jungtines Valstijas.
