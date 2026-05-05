Norvegija atnaujins kelių dujų telkinių eksploataciją

Šis didžiausios Europos dujų tiekėjos pranešimas pasirodė tuo metu, kai karai Ukrainoje ir Artimuosiuose Rytuose išryškino Europos dujų tiekimo pažeidžiamumą.
Šie trys telkiniai – „Albuskjell“, „Vest Ekofisk“ ir „Tommeliten Gamma“, – esantys už mažiau nei 10 kilometrų į vakarus nuo milžiniško telkinio „Ekofisk“, buvo uždaryti 1998 metais.
Jų eksploatacija, kuriai reikės maždaug 19 mlrd. kronų (2 mlrd. JAV dolerių, 1,7 mlrd. eurų) investicijų ir kuriai vadovaus JAV bendrovė „ConocoPhillips“, bus atnaujinta 2028 metais ir tęsis iki 2048-ųjų, teigiama Energetikos ministerijos pranešime.
Jų išgautinos atsargos vertinamos 90–120 mln. barelių naftos ekvivalento.
Dujos bus eksportuojamos į Emdeną Vokietijoje, o kondensatai – į Tysaidą Didžiojoje Britanijoje.
„Norvegijos naftos ir dujų gavyba yra svarbus indėlis į Europos energetinį saugumą“, – pranešime pažymėjo energetikos ministras Terje Aaslandas (Terjė Oslandas).
„Naujų dujų telkinių vystymas Norvegijai leidžia ilgalaikėje perspektyvoje išlaikyti aukštą tiekimo lygį. Tai tapo dar svarbiau nuo tada, kai Rusija pradėjo visapusišką invaziją į Ukrainą ir kilo konfliktas Artimuosiuose Rytuose“, – sakė jis.
Aplinkos aktyvistai nuolat kaltina Norvegiją – didžiausią naftos ir dujų gamintoją Europoje, neskaitant Rusijos, – kad ji pasinaudoja šiais konfliktais, siekdama tęsti ir plėsti naftos bei dujų gavybą, nepaisydama klimato krizės.
