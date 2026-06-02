Nuo pravardės Lukašenkai iki protestų Indijoje: kas slypi už keisto judėjimo?

Tarakono įvaizdis politikoje nėra naujas.
„Aš neturiu turtų. Netikėkite, kad aš kažkur ten paėmiau, prisivogiau, kad guli krūvos pinigų. Ketvirtis amžiaus valdžioje ir niekas niekur nieko nerado. Taip nebūna! Šiais laikais galima susekti kiekvieną kapeiką“, – teigė faktinis Baltarusijos vadovas Aliaksandras Lukašenka.
2020-aisiais prieš rinkimus Baltarusijoje paskutiniam Europos diktatoriui A. Lukašenkai prigijo opozicijos jam prikabinta pravardė „ūsuotas tarakonas“, o pasipriešinimas net buvo pramintas šlepečių protestais – pagal vaikišką dainelę apie tai, kaip pritrėkšti tarakoną šlepete.
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Tarakonas į politiką įlindo jau net Indijoje.
Netikėto populiarumo ten sulaukė „Tarakono liaudies partija“. Humoristinis projektas gimė socialiniuose tinkluose ir pašiepia korupciją, nedarbą bei politikų neveiklumą. Beje, sukurti satyrinį judėjimą pastūmėjo Indijos Aukščiausiojo Teismo pirmininko panieka, kai bedarbį jaunimą jis išvadino parazitais ir tarakonais.
„Nekūrėme to tyčia, nors jauni žmonės pastaraisiais metais buvo labai nusivylę. Neturėjo kur išlieti savo emocijų. Jie buvo tikrai supykę ant valdžios, ant to, kaip politikai ignoruoja jaunimo problemas, pavyzdžiui, didelį nedarbą“, – pasakojo „Cockroach Janta Party“ įkūrėjas Abhijeetas Dipke.
Satyrinis kolektyvas, įkvėpimo besisemiantis iš šio užsispyrusio, niekinamo vabzdžio, vos per kelias dienas pritraukė keliolika milijonų sekėjų.
Tarakoną seka jau kur kas daugiau žmonių nei Indijos premjero Narendros Modžio valdančiąją partiją.
„Prieš penkerius metus niekas nebūtų drįsęs pasisakyti prieš Modį ar vyriausybę. Bet laikai keičiasi. Anksčiau žmonės bijojo. Bet kuo ilgiau bijos, tuo nusivylimas augs. Ir jie jau nebenori tylėti“, – teigė A. Dipke.
Indijos valdantieji tikisi, kad tarakonų populiarumas išblės taip pat greitai, kaip atsirado, tačiau jie pamiršta – šio kenkėjo taip lengvai neatsikratysi.
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