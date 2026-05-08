Nyderlandai vėl siūlo panaudoti įšaldytą Rusijos turtą

Nyderlandų finansų ministras Eelco Heinenas antradienį Briuselyje už uždarų durų vykusių diskusijų metu siekė užsitikrinti Europos Sąjungos (ES) kolegų palaikymą šiuo klausimu. Apie tai leidiniui „Politico“ sakė 6 diplomatai ir ES pareigūnai, dalyvavę Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos (Ecofin) posėdyje.
Atnaujinus diskusijas dėl įšaldytų Rusijos aktyvų panaudojimo gali vėl įsiplieksti sudėtingas teisinis, komercinis ir politinis ginčas, kuris buvo kilęs 2025 m. pabaigoje, pabrėžia „Politico“ Tada Belgijos premjeras Bartas De Weveris prieštaravo Europos Komisijos iniciatyvai, baimindamasis, kad panaudojus šalyje laikomą įšaldytą Rusijos turtą Maskva gali pareikalauti, jog Belgija grąžintų pinigus.
Pernai Bulgarija, Prancūzija, Italija ir Malta taip pat išsakė nuogąstavimus dėl Europos Komisijos pasiūlymo panaudoti įšaldytą Rusijos valstybės turtą Ukrainai finansuoti. Tuo metu Europos Centrinis Bankas kartojo, kad sprendimas panaudoti įšaldytas lėšas gali atbaidyti kitas šalis nuo veiklos euro zonoje.
Nyderlandų vyriausybė susisiekė su kai kuriomis ES valstybėmis prieš antradienio Ecofin posėdį, siekdama įvertinti, kiek paramos diskusijų metu sulauktų Nyderlandų finansų ministras.
E. Heineno pasiūlymą palaikė Lietuva, Latvija, Estija ir Suomija. Kitų šalių atstovai tylėjo, suprasdami, kad tokia diskusija buvo politiškai jautri praėjusiais metais, kai buvo siekiama užtikrinti, kad Ukraina turės lėšų ir toliau priešintis Rusijai.
Nyderlandų finansų ministras ėmėsi veiksmų Briuseliui dar nepardėjus pervedinėti Ukrainai pinigų iš 90 mlrd. eurų paskolos, kurią pernai gruodį 24 ES lyderiai susitarė suteikti Kyjivui per ateinančius dvejus metus. Ši paskola padengs tik du trečdalius prognozuojamo Ukrainos biudžeto trūkumo iki 2027 metų.
Europos Komisija bando įtikinti Kanadą, Jungtinę Karalystę, JAV ir Japonija padengti likusią dalį, tačiau, pasak „Politico“, anaiptol neaišku, ar Vašingtonas skirs daugiau pinigų, kol šaliai vadovauja prezidentas Donaldas Trumpas.