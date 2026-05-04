OPEC+ padidino naftos gavybos kvotas

Rinkose buvo laukiama tokio žingsnio, kuriuo siekiama parodyti Naftą eksportuojančių valstybių organizacijos (OPEC) narius ir jų sąjungininkus vienijančios grupės veiklos tęstinumą po netikėto Jungtinių Arabų Emyratų (JAE) pasitraukimo.
Septynios didžiosios naftos gamintojos savo bendrą gavybos kvotą birželį padidins „188 tūkst. barelių per dieną“, vykdydamos savo „bendrą įsipareigojimą remti naftos rinkos stabilumą“, rašoma OPEC+ paskelbtame pranešime.
Pranešimas buvo paskelbtas po OPEC+ narių – Alžyro, Irako, Kazachstano, Kuveito, Omano, Rusijos ir Saudo Arabijos – internetinio susitikimo.
Jungtiniai Arabų Emyratai, kurie praėjusią savaitę pasitraukė iš organizacijos, pranešime nebuvo paminėti.
Dauguma naftos rinkos analitikų prognozavo, kad bendra kvota bus padidinta 188 tūkst. barelių per dieną. Šis kiekis yra panašus į 206 tūkst. barelių per dieną gavybos padidinimus, apie kuriuos OPEC+ skelbė ir kovo, ir balandžio mėnesiais, atėmus JAE skirtą dalį.
Tačiau kvotos padidinimas popieriuje gali neturėti didelio poveikio faktinei gavybai, kuri jau dabar yra mažesnė už nustatytą ribą.
Nepanaudotos OPEC+ atsargos daugiausia yra Persijos įlankos regione, tačiau itin svarbaus Hormuzo sąsiaurio blokada, kurią Iranas įvedė reaguodamas į JAV ir Izraelio smūgius, dėl kurių vasario 28 dieną prasidėjo karas, stabdo eksportą iš šio regiono.
„Rystad Energy“ analitikas Jorge Leonas naujienų agentūrai AFP sekmadienį sakė, jog kartelis siekia nusiųsti „dvejopą žinią“, kad JAE pasitraukimas nesutrikdys OPEC+ veiklos ir kad ši grupė vis dar kontroliuoja pasaulines naftos rinkas, nepaisant didžiulių naftos prekybos sutrikimų dėl karo.
„Nors popieriuje gavyba didėja, realus poveikis fiziniam tiekimui tebėra labai ribotas, atsižvelgiant į suvaržymus dėl Hormuzo sąsiaurio, – sakė J. Leonas agentūrai AFP. – Čia ne tiek svarbu padidinti barelių skaičių, kiek parodyti, kad OPEC+ vis dar turi lemiamą žodį.“
JAE, vieni didžiausių pasaulio naftos gamintojų, balandžio 28 dieną paskelbė, jog traukiasi iš OPEC ir OPEC+, nes buvo nepatenkinti nustatytomis gavybos kvotomis. Pasitraukimas įsigaliojo penktadienį.
