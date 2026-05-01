Pagerbdamas karalių, Donaldas Trumpas atšaukia muitus škotiškam viskiui

D. Trumpo pranešimas, paskelbtas karališkajai porai baigiant keturių dienų kelionę po JAV, yra didelė prekybos nuolaida svarbiai sąjungininkei JK, nors karas Irane ir kelia transatlantinę įtampą.
Netrukus po to, kai Baltuosiuose rūmuose atsisveikino su JK monarchu ir jo sutuoktine, D. Trumpas paskelbė, kad gestą dėl muitų daro „Jungtinės Karalystės karaliaus ir karalienės garbei“.
„Karalius ir karalienė privertė mane padaryti tai, ko niekam kitam nepavyko, beveik net neprašę!“ – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ parašė D. Trumpas.
Per antrąją D. Trumpo kadenciją škotiškam viskiui iš JK buvo taikomas 10 proc. tarifas. Tačiau vėliau šiais metais šis tarifas turėjo šoktelėti dėl to, kad baigsis ankstesnis 25 proc. tarifo sustabdymas, numatytas pagal ankstesnes prekybos paliaubas.
Savo įraše D. Trumpas nurodė, kad „naikina tarifus ir apribojimus“ viskiui, tačiau pridūrė, jog tai taikoma Škotijos prekybai su burboną gaminančia Kentukio valstija, ypač kalbant apie medines statines.
Tačiau JAV prekybos atstovas Jamiesonas Greeras (Džeimisonas Griras) vėliau patvirtino, kad pranešimas taikomas pačiam viskiui.
„Jungtinės Valstijos leis taikyti lengvatinį muitą JK pagamintam viskiui“, – sakoma J. Greero pareiškime.
Jis pridūrė, kad šis žingsnis yra dalis platesnio prekybos susitarimo, apie kurį JAV ir JK paskelbė pernai.
Beveik nuo pat akimirkos, kai D. Trumpas pernai sausį grįžo į valdžią, JK stengėsi įrodyti, kad viskiui turėtų būti taikoma muitų išimtis.
Per pirmąją D. Trumpo kadenciją 2019 metais jo įvesti tarifai Europos Sąjungai (ES), kuriai tuo metu priklausė ir JK, taip pat buvo nukreipti prieš JK viskio pramonę.
JAV išlieka pagrindinė škotiško viskio eksporto rinka, kurios vertė siekia 1,2 mlrd. dolerių (1,025 mlrd. eurų) per metus.
Atrodo, kad karaliaus Charleso III „puolimas žavesiu“ atsipirko.
D. Trumpas pavadino Charlesą III „didžiausiu karaliumi“, kai Baltuosiuose rūmuose atsisveikino su juo ir Camilla.
Oficialiai vizitas buvo skirtas transatlantiniams ryšiams paminėti, JAV švenčiant 250-ąsias nepriklausomybės nuo JK metines, tačiau didžiąją laiko dalį karalius skyrė įtampai dėl Irano švelninti.
D. Trumpas griežtai kritikavo JK ministrą pirmininką Keirą Starmerį (Kirą Starmerį) dėl jo nepritarimo JAV ir Izraelio karui prieš Iraną.
