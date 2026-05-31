Pareigūnai įspėja dėl Baltarusijos panaudojimo kaip placdarmo naujam Rusijos puolimui Ukrainoje

Nors Baltarusija nesiuntė savo karių į mūšį, A. Lukašenka parėmė prezidento Vladimiro Putino karo veiksmus, priimdamas Rusijos branduolinius ginklus bei karinę infrastruktūrą ir gamindamas komponentus Maskvos karinei pramonei. Anksčiau šį mėnesį šalys surengė bendras branduolinių pajėgų pratybas, kuriose buvo naudojami Baltarusijoje dislokuoti Rusijos ginklai.
Daugiau nei tris dešimtmečius valdžioje esantis A. Lukašenka geležiniu kumščiu valdo 9,5 mln. gyventojų turinčią šalį, negailestingai slopindamas opoziciją ir pasikliaudamas glaudžiais ryšiais su Rusija bei subsidijomis iš Kremliaus iždo, kad atsvertų nuolatines Vakarų sankcijas.
Maskvos ir Minsko karinis bendradarbiavimas vis labiau neramina Ukrainos sąjungininkus.
Baltarusijos vaidmuo Ukrainoje
Kai V. Putinas 2022 metų vasario 24 dieną pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, Baltarusijoje prisidengiant pratybomis sutelktos Rusijos pajėgos patraukė Kyjivo link, esančio vos už maždaug 90 km į pietus nuo sienos.
V. Putino viltis greitai užimti Kyjivą sužlugdė atkaklus Ukrainos pasipriešinimas, o siaurais keliais nusidriekusios Rusijos tankų kolonos tapo lengvu grobiu.
Praėjus kiek daugiau nei mėnesiui nuo invazijos pradžios, didelių nuostolių patyrusios ir tiekimo linijas sunkiai išlaikiusios Rusijos pajėgos pasitraukė iš Kyjivo ir kitų užimtų teritorijų šiaurės rytinėje Ukrainoje, o Kremlius tai pavadino „geros valios gestu“.
Kai praėjus kelioms savaitėms nuo plataus masto karo pradžios Maskva bandė derėtis dėl greitos karo pabaigos, Baltarusijoje įvyko pirmosios Rusijos ir Ukrainos delegacijų derybos. Vėliau derybos persikėlė į Stambulą, tačiau susitarimo pasiekti nepavyko.
Konfliktui virtus sekinančiu karu, Baltarusija ėmė vaidinti svarbų vaidmenį remiant Maskvos karo veiksmus. Baltarusijos gamyklos gamino svarbius komponentus, įskaitant mikroschemas ir kitą elektroniką, optines nutaikymo sistemas, artilerijos šaudmenis ir sunkiasvorius sunkvežimius, gabenančius Rusijos balistines raketas.
Ukrainos prezidento įgaliotinis sankcijų politikos klausimais Vladyslavas Vlasiukas teigė, kad balistinės raketos „Orešnik“, kurią Rusija gegužės 24 dieną paleido į Ukrainą, nuolaužose buvo rasta mikroschemų iš Baltarusijos. Jis paragino Vakarų sąjungininkus sugriežtinti sankcijų Baltarusijai taikymą.
Baltarusija taip pat suteikė poligonus Maskvos kariams mokyti, rengė bendras pratybas ir leido naudoti savo ligonines sužeistiems Rusijos kariams gydyti.
A. Lukašenkai besipriešinančių buvusių kariškių ir teisėsaugos pareigūnų grupė BELPOL nurodė, kad Baltarusijos pramonė buvo faktiškai integruota į Kremliaus karo mašiną. Jos teigimu, daugiau nei 500 Baltarusijos pramonės įmonių dalyvauja gaminant ginklus ir šaudmenis, remontuojant karinę techniką ir teikiant logistikos paslaugas.
„Lukašenkos režimas yra labai rimtai įsitraukęs į karą, – naujienų agentūrai AP sakė BELPOL vadovas Uladzimiras Žyharas. – Lukašenka visais įmanomais būdais padeda Rusijai.“
Su Ukraina besiribojančiame Gomelio regione pradėtas statyti didelis poligonas ir kareivinės dideliam karių skaičiui, teigė U. Žyharas. Jis pridūrė, kad Ukraina buvo priversta laikyti nemažai pajėgų prie sienos su Baltarusija, o tai neleidžia jų panaudoti kovai su Rusijos kariais daugiau nei 1 tūkst. km ilgio fronto linijoje.
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