Paviešintas tariamas Epsteino savižudybės raštelis

Nepatvirtintas ir nedatuotas dokumentas buvo įtrauktas į teismo bylas nagrinėjant J. Epsteino kameros draugo, kuris teigė radęs raštelį, bylą.
Raštelyje rašoma:
„Jie mane tyrė mėnesį – NIEKO nerado!!!
Vienas malonumas turėti galimybę pasirinkti laiką atsisveikinti. Ką norit, kad daryčiau? Pratrūkčiau verkti!!
NELINKSMA – NEVERTA!!“
Kameros draugas teigė, kad raštelis buvo iš J. Epsteino nesėkmingo bandymo nusižudyti 2019 m. liepą, likus kelioms savaitėms iki jo mirties kalėjimo kameroje, kai jis laukė teismo dėl prekybos žmonėmis seksualinio išnaudojimo tikslais.
Apie tariamo atsisveikinimo raštelio egzistavimą pirmasis pranešė „The New York Times“ , kuris praėjusią savaitę pasidalijo informacija, kad raštelis buvo slepiamas nuo visuomenės beveik septynerius metus.
J. Epsteinas mirė Niujorko Metropoliteno pataisos centre rugpjūčio 10 d., būdamas 66-erių. Teismo medicinos ekspertas J. Epsteino mirtį pripažino savižudybe. Vis dėlto glaudūs J. Epsteino ryšiai su įtakingais ir turtingais asmenimis ir toliau kursto sąmokslo teorijas apie jo mirties aplinkybes.
