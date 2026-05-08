Pentagonas paviešino anksčiau įslaptintas bylas apie NSO

„Šios įslaptintos bylos jau seniai kurstė pagrįstas spėliones – atėjo laikas Amerikos žmonėms patiems tai pamatyti“, – sakoma gynybos sekretoriaus Pete'o Hegsetho pareiškime.
Penktadienį Gynybos departamento svetainėje buvo paskelbta daugiau nei 160 bylų, jose neatpažinti anomaliniai reiškiniai vadinami NSO.
Vienoje 1947 m. gruodžio mėnesio byloje yra virtinė pranešimų apie „skraidančius diskus“. Kitų metų lapkričio mėnesio Karinių oro pajėgų žvalgybos ataskaitoje, pažymėtoje slaptumo žyma „visiškai slapta“, pateikiama informacija apie pastebėtus „neatpažintus orlaivius“ ir „skraidančias lėkštes“.
Kitoje byloje dokumentuotas 2023 m. incidentas, kai trys federalinių teisėsaugos specialiųjų agentų komandos nepriklausomai viena nuo kitos aprašė danguje mačiusios oranžines sferas, skleidžiančias mažesnes raudonas sferas.
Prezidentas Donaldas Trumpas vasario mėnesį nurodė JAV federalinėms agentūroms pradėti identifikuoti ir skelbti vyriausybės bylas, susijusias su NSO ir ateiviais. Jis sakė, kad to reikia dėl didžiulio susidomėjimo.
Tą pačią dieną prezidentas respublikonas taip pat pareiškė, kad vienas iš jo pirmtakų demokratų – Barackas Obama – tinklalaidėje atskleidė įslaptintą informaciją apie nežemiškos gyvybės egzistavimą.
„Jie tikri, bet aš jų nemačiau ir jie nėra laikomi (...) 51-ojoje zonoje“, – vedėjui Brianui Tyleriui Cohenui sakė B. Obama, turėdamas omenyje itin slaptą JAV karinį objektą Nevadoje, aplink kurį sukasi daugelis NSO sąmokslo teorijų.
D. Trumpas tuo metu žurnalistams sakė, kad B. Obama atskleidė įslaptintą informaciją, kurios neturėjo atskleisti, bei išdėstė ir savo įsitikinimus: „Nežinau, ar jie tikri, ar ne“.
Kol kas nėra jokių įrodymų apie nežemišką protingą gyvybę.
Pastaraisiais metais susidomėjimas NSO vėl atgijo, kai JAV vyriausybė tyrė daugybę pranešimų apie, regis, antgamtinius orlaivius, nerimaujant, kad galbūt priešai išbando itin pažangias technologijas.
2024 m. kovo mėnesį Pentagonas paskelbė ataskaitą, kurioje teigė neturintis įrodymų, jog bepiločiai orlaiviai buvo nežemiškos technologijos, o daugelis įtartinų pastebėjimų pasirodė esą tik meteorologiniai balionai, šnipinėjimo lėktuvai, palydovai ir kita įprasta veikla.
