Pentagonas viešina slaptas bylas apie NSO

Dokumentai, kurių kai kurie yra dar iš praėjusio amžiaus 5-ojo dešimtmečio, vėl pakurstė spėliojimus, ar egzistuoja nežemiška gyvybė.
Bylose, kurias pateikė ne tik Pentagonas, bet ir FTB, Valstybės departamentas bei NASA, sudėti pranešimai apie skraidančias lėkštes, diskus, švytintį oranžinį rutulį, primenantį objektą iš „Žiedų valdovo“.
Pastaraisiais metais susidomėjimas NSO atgimė JAV vyriausybei tiriant daugybę pranešimų apie neva antgamtinius orlaivius, baiminantis, kad priešininkai gali bandyti itin pažangias technologijas.
„Šios bylos, paslėptos po slaptumo žymomis, ilgą laiką kurstė pagrįstus spėliojimus, (ir) atėjo laikas amerikiečiams patiems tai pamatyti“, – pareiškime teigė gynybos sekretorius Pete'as Hegsethas (Pitas Hegsetas).
Prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) pasveikino šį žingsnį socialiniuose tinkluose rašydamas: „Ankstesnės administracijos nesugebėjo užtikrinti skaidrumo šiuo klausimu, o turėdami šiuos naujus dokumentus ir vaizdo įrašus žmonės gali patys nuspręsti: „KAS, PO VELNIŲ, ČIA VYKSTA?“
Daugiau nei 160 bylų buvo paskelbta Gynybos departamento svetainėje, kurioje NSO oficialiai vadinami „neatpažintais anomaliais reiškiniais“ (NAR).
Vienoje 1947-ųjų gruodžio byloje pateikiama serija ataskaitų apie „skraidančius diskus“.
„Nuolatiniai ir pastarojo meto kvalifikuotų stebėtojų pranešimai apie šį reiškinį vis dar kelia susirūpinimą Oro pajėgų aprūpinimo vadovybei“, – rašoma bylos dokumente.
1948-ųjų lapkričio oro pajėgų žvalgybos ataskaitoje, pažymėtoje žyma „visiškai slaptai“, pateikiama informacija apie pastebėtus „neatpažintus orlaivius“ ir „skraidančias lėkštes“.
„Jau kurį laiką esame susirūpinę dėl pasikartojančių pranešimų apie skraidančias lėkštes“, – teigiama tame dokumente.
„Labiausiai įtikinami“
Kitoje byloje apibendrinami septynių federalinės vyriausybės darbuotojų parodymai. Šie darbuotojai 2023-aisiais atskirai pranešė apie „kelis neatpažintus anomalius reiškinius“.
„Pranešėjų patikimumas ir potencialiai anomalus pačių įvykių pobūdis lemia, kad ši ataskaita yra viena iš labiausiai įtikinamų dabartiniuose AARO archyvuose“, – rašoma bylos aprašyme, turint omenyje Pentagono Visų sričių anomalijų sprendimo biurą (AARO).
Vieno incidento metu trys federalinių teisėsaugos specialiųjų agentų komandos nepriklausomai viena nuo kitos pranešė danguje mačiusios „oranžinius rutulius“, kurie skleidė arba leido mažesnius raudonus „rutulius“.
Kito įvykio metu du federaliniai specialieji agentai matė „švytintį oranžinį rutulį (...), nutūpusį šalia uolos viršūnės“. Į šį pasakojimą įtrauktas dailininko piešinys, kuriame pavaizduotas raudonai oranžinis apskritimas su geltonu brūkšniu apatiniame trečdalyje.
Objektas apibūdintas kaip „panašus į Saurono akį iš „Žiedų valdovo“ (Lord of the Rings), tik be vyzdžio“.
D. Trumpas vasarį nurodė JAV federalinėms agentūroms pradėti identifikuoti ir viešinti vyriausybės bylas, susijusias su NSO ir ateiviais, teigdamas, kad toks sprendimas priimtas remiantis „didžiuliu parodytu susidomėjimu“.
Respublikonų prezidentas tą pačią dieną, kai išleido nurodymą dėl viešinimo, taip pat pareiškė, kad vienas iš jo pirmtakų demokratas Barackas Obama (Barakas Obama) tinklalaidėje atskleidė „įslaptintą“ informaciją apie nežemišką gyvybę.
„Jie tikri, bet aš jų nemačiau ir jie nėra laikomi (...) 51-ojoje zonoje“, – vedėjui Brianui Tyleriui Cohenui (Brajenui Taileriui Koenui) sakė B. Obama, paminėdamas itin slaptą JAV karinį objektą Nevadoje, minimą daugelyje NSO sąmokslo teorijų.
D. Trumpas tuo metu žurnalistams sakė, kad B. Obama „pateikė įslaptintą informaciją, jis neturėtų to daryti“, o apie savo įsitikinimus kalbėjo taip: „Nežinau, ar jie tikri, ar ne.“
Jokių protingos gyvybės už Žemės ribų įrodymų iki šiol nepateikta.
2024-ųjų kovą Pentagonas paskelbė ataskaitą, kurioje teigiama, jog nėra įrodymų, kad NAR būtų ateivių technologija, o daugelis pastebėtų įtartinų dalykų pasirodė esantys tiesiog meteorologiniai zondai, šnipinėjimo lėktuvai, palydovai ar kita įprasta veikla.
