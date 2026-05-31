Pilkoji karo zona jūrose

„Pagaminta Kinijoje 2025“
Šiuolaikinio jūrų karo pagrindas – dronai ir autonominiai bepiločiai laivai.
Kaip tokiomis sąlygomis jūrose laviruoti komerciniam laivynui?
Vienoje ataskaitoje teigiama, kad šiai tendencijai galima pasipriešinti naudojant konteineriuose sumontuotus ginklus ir pagalbinę įrangą.
Juos galima naudoti iš konteinerinių laivų ar karo laivų denių arba netgi perkelti į krantą.
Tokiu būdu karo ir civilinės sritys susilieja.
Ir čia pirmauja Kinija.
Specialia iniciatyva „Pagaminta Kinijoje 2025“ Pekinas siekia išplėtoti penkias pasauliniu mastu konkurencingas įmones, tokiu būdu užimant 40 proc. jūrų įrangos rinkos, 50 proc. rinkos aukštųjų technologijų laivų projektavimo ir gamybos įrangos srityje bei išvystyti pažangių laivų dalių gamybos lygį.
Tai paskatino Kinijos laivų statyklas imtis sudėtingesnių laivų tipų statymo, pavyzdžiui, suskystintų gamtinių dujų tanklaivių, ekologišku kuru varomų laivų, kruizinių laivų ir ro-ro tipo laivų.
Šią savaitę Kinija linksniuota naujienų antraštėse: dėmesio centre atsidūrė apginkluotas prekybinis laivas, vadinamas „karinės ir civilinės sričių integracijos“ projektu.
Tačiau ginklų sistemų paslėpimas įprastuose jūriniuose konteineriuose nieko naujo, kalbant apie „pilkosios zonos“ karo taktiką.
Modifikuotas krovininis laivas „Zhong Da 79“ yra naujausias Pekino žaislas.
Jame telpa 15 standartinių jūrinių konteinerių.
Kiekviename konteineryje yra keturios vertikalios paleidimo sistemos, identiškos toms, kurios yra 052D ir 055 tipo eskadriniuose minininkuose.
Laivas pasižymi revoliucine inžinerija. Jis gali paleisti HHQ 9B ir HHQ-9C žemė-oras raketas, YJ-18 priešlaivines raketas ir CJ-10 kryptines raketas.
Niekuo neišsiskiriančiame laivo korpuse ši galinga ginkluotė užtikrina teritorinę oro gynybą, priešpovandeninius smūgius ir tolimus sausumos puolimus.
Ekspertai teigia, kad šis laivas gali veikti savarankiškai arba integruotis į Kinijos Liaudies karinio laivyno formuotes, suteikdamas lanksčią ginkluotės galią be papildomos įgulos ar pagalbinės infrastruktūros.
Modernizuoja karinį laivyną
Strateginių ir tarptautinių studijų centro ataskaitoje teigiama, kad Kinijos karinės ir civilinės sričių integracijos strategija siekia panaikinti barjerus tarp šalies komercinio ir gynybos sektorių.
Kinijos valstybinė laivų statybos korporacija ištrynė ribas tarp komercinės ir karinės laivų statybos veiklos, pasinaudodama savo plačiu komerciniu tinklu šalies karinio jūrų laivyno modernizavimui remti.
Daugiau nei 75 proc. šių laivų statyklų produkcijos buvo skirta įmonėms, įsikūrusioms už Kinijos ar Honkongo ribų.
Tai apima JAV karinius sąjungininkus, tarp jų Daniją, Prancūziją, Graikiją, Japoniją ir Pietų Korėją, taip pat kitus partnerius, pavyzdžiui, Katarą, Singapūrą, Šveicariją ir Taivaną.
Pirkdamos laivus iš šių laivų statyklų, užsienio įmonės nukreipė milijardus dolerių į objektus, kurie yra svarbiausi Kinijos karinio jūrų laivyno modernizavimui.
Atsižvelgiant į didelį medžiagų sąnaudų, gamybos technologijų, personalo ir infrastruktūros, reikalingos tiek komercinei, tiek karinei laivų statybai sutapimą, komercinės pajamos iš esmės subsidijuoja Kinijos karinio jūrų laivyno plėtrą.
Be to, užsienio įmonės Kinijos gynybos pramonės rangovams suteikė svarbiausių dvejopo naudojimo laivų statybos technologijų per bendras įmones licencijavimo sutartis.
Pagrindiniai Kinijos laivų statytojai ir toliau naudojasi prieiga prie JAV ir jos sąjungininkų finansų rinkų.
Analitikai tiesiog sužavėti
Nepaisant geopolitinių niuansų, kariniai analitikai sužavėti konteineriuose sumontuotomis ginklų sistemomis – raketomis, jutikliais ir valdymo įranga.
Šie konteineriai gali būti gabenami ir montuojami minimaliai keičiant esamus laivus ar uostų infrastruktūrą.
Tokie laivai ir sistemos suteiktų šaliai galimybę sparčiai išplėsti savo karinio jūrų laivyno ginkluotę, nesiremiant vien tik tradiciniais karo laivais (kurių statyba brangi ir užtrunka daug laiko).
Ekspertai teigia, kad komercinių laivų pertvarkymas į pagalbines karines platformas leidžia greitai mobilizuotis krizės atveju.
Tai gali apsunkinti priešo planus, nes civiliniai laivai galėtų turėti karinių pajėgumų, kurie nėra iš karto matomi, o svarbiausia – tai leistų sumažinti išlaidas, palyginti su didesnio nuolatinio karinio jūrų laivyno išlaikymu.
Vakarų vyriausybės esą galėtų pasimokyti iš Kinijos, kuri krovinius gabenančius laivus pertvarkė į karo laivus, taip sutaupydama milijonus dolerių.
Komercinių ar prekybinių laivų modifikavimas ir pritaikymas kariniams tikslams nėra naujiena.
Tai siekia Antrojo pasaulinio karo laikus.
Jungtinės Karalystės Karališkasis laivynas pertvarkė tralerius, pavyzdžiui, „James Ludford“, kad galėtų atremti vokiečių povandeninių laivų atakas.
JAV taip pat ėmėsi panašių veiksmų – įsigijo įvairių tipų laivų iš viešojo ir komercinio sektorių ir kai kuriuos pritaikė kariniams tikslams.
Beje, šiuo metu transporto keltai ir krovininiai laivai buvo įtraukti į bendrą Kinijos Liaudies armijos rezervo mobilizacijos sistemą.
Šitiems laivams taip pat buvo suteikti dalinių formavimo numeriai, kad mobilizacijos metu būtų galima vykdyti vadovavimo, kontrolės ir karių dislokavimo operacijas.
Vakarai užsiima tuo pačiu
Nors dėmesys sutelktas į Kiniją, Vakarų šalys taip pat užsiima komercinių laivų pritaikymu kariniams tikslams.
Pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje pagal komercinės nuosavybės ir gynybos paramos sistemą laivai yra privati nuosavybė, tačiau kai kuriuos jų eksploatuoja Gynybos ministerija, leidžianti kariuomenei išlaikyti operatyvinį vadovavimą, o nuosavybę perduodant išorės rangovams.
Anot vieno eksperto, karinis jūrų laivynas galėtų suburti „raketų prekybininkų“ klasę, derindamas naujus ginklus ir pristatymo sistemas prie plačiai prieinamų ir palyginti nebrangių komercinių laivų.
Teigiama, kad jų kaina galėtų svyruoti nuo 10 mln. JAV dolerių už mažą konteinerinį laivą iki 40 mln. JAV dolerių už 40 tūkst. dedveito tonų talpos konteinerinį laivą.
O naudojant raketų, dronų, valdymo ir kontrolės, gyvybės palaikymo bei techninės priežiūros konteinerius, tokį laivą būtų galima greičiau pertvarkyti į karo laivą su tolimaisiais tiksliaisiais ginklais nei suprojektuoti ir pastatyti naują karo laivą.
Be to, dauguma šiuolaikinių konteinerinių laivų yra dvigubo korpuso, todėl jie gali atlaikyti didesnį smūgį nei karinio jūrų laivyno paviršiniai laivai, pavyzdžiui, pakrančių koviniai laivai.
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