Po JAV smūgių Iranui naftos kainos vėl šoktelėjo į viršų

Ketvirtadieninis naftos kainų augimas iš esmės niveliavo didžiąją dalį trečiadienio fiksuoto smukimo, kuomet atsirado vilčių, kad netrukus bus pasiektas susitarimas dėl konflikto, dėl kurio jau kelis mėnesius beveik sustabdyta laivyba strategiškai svarbiu Hormuzo sąsiauriu.
Vienas JAV pareigūnas teigė, kad šalies kariuomenė numušė keturis Irano dronus ir smogė kontrolės centrui pietiniame Bandar Abaso mieste. Savo tapatybės nenorėjęs atskleisti pareigūnas agentūrai AFP naujausius veiksmus pavadino „apgalvotais, grynai gynybiniais ir skirtais paliauboms išlaikyti“.
Teherano valstybinė žiniasklaida pranešė, kad Irano pajėgos apšaudė keturis laivus sąsiauryje, o Kuveitas teigė, kad jo oro gynybos pajėgos reagavo į raketų ir dronų atakas.
Šie įvykiai nutiko nepaisant to, kad vienas Irano pareigūnas teigė, jog naujų karo veiksmų su Jungtinėmis Valstijomis tikimybė yra maža, o JAV prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino „užbaigti darbą“, jei nebus pasiektas taikos susitarimas.
Šie prieštaringi signalai pabrėžė trapią derybų, kuriomis siekiama užbaigti karą Artimuosiuose Rytuose ir kurios smarkiai sukrėtė pasaulines energetikos rinkas, padėtį.
„Brent“ naftos kaina ketvirtadienio rytą pakilo 1,8 proc. iki 95,95 JAV dolerio už barelį, o „West Texas Intermediate“ nafta pabrango 1,7 proc. iki 90,17 JAV dolerio už barelį.
Azijos akcijų biržose daugiausia fiksuojamas akcijų pigimas. Honkongo vertybinių popierių biržos indeksas „Hang Seng“ krito daugiau nei 1,5 proc. Seulo biržos indeksas smuko beveik 1 proc., o Šanchajaus – 0,3 proc.
Taipėjaus pagrindinis indeksas pakilo daugiau nei 1 proc., o Tokijo biržos indeksas stabilizavosi.
Toks kritimas vyksta po trečiadienį fiksuoto augimo, nes investuotojai, optimistiškai vertinantys dirbtinį intelektą, nekreipė dėmesio į prieštaringas naujienas apie Iraną, ir daugiausia dėmesio sutelkė į naujienas iš technologijų sektoriaus. Trečiadienį Pietų Korėjos lustų gamintojos „SK hynix“ rinkos vertė pasiekė 1 trln. JAV dolerių.
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