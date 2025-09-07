C. Acutis, kuris mirė nuo leukemijos 2006 metais, būdamas 15-os, už pastangas skleisti katalikų tikėjimą internete buvo pavadintas „Dievo tinklaraštininku“.
Popiežius oficialiai paskelbė italų paauglį Carlo Acutis šventuoju
Popiežius Leonas XIV sekmadienį oficialiai paskelbė italų paauglį Carlo Acutis (Karlo Akutį) šventuoju, o tūkstančiai tikinčiųjų, susirinkusių Vatikane, jam pritarė ovacijomis.
Popiežius oficialiai paskelbė italų paauglį Carlo Acutis šventuoju / Scanpix nuotr.
